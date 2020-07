Coronavirus : le DFCO va mettre en place un système de réservation de places, même pour les abonnés

La Ligue 1 reprend dans un peu plus d'un mois, et la billetterie du DFCO a rouvert ce lundi, avec le top départ de la campagne de réabonnement. Pour l'instant ce sont les fidèles, les supporters déjà abonnés qui peuvent reprendre leur place en tribune.

Des réservations obligatoires, même pour les abonnés

Il étaient 8500 abonnés l'année dernière (6000 grand public + 2500 VIP). Or, sauf grosse surprise, la règle sanitaire qui prévoit une jauge de 5000 personnes dans les stades devrait s'appliquer, au moins pour le début de la saison, qui commencera le 23 août. S'il y a autant d'abonnés que pour la saison précédente, ils ne pourront donc pas tous assister à chaque rencontre.

Pour régler le problème Nicolas Scamtamburlo explique que le club va mettre en place un système de réservation pour les abonnés. "Ca nous permettra de prendre en compte le problème de la distanciation entre les personnes. Parce qu'aujourd'hui les personnes sans cette distanciation."

Il n'y a aucun risque de s'abonner dès maintenant

Pour ceux qui n'auront pas pu prendre un billet pour un match, "on va leur générer un avoir pour ceux qui ne voient pas la rencontre. Il n'y a donc aucun risque de s'abonner dès maintenant". Le système est fait pour que chaque abonné puisse voir le même nombre de matches. "Par exemple si on a deux matches à 5000 personnes et que le reste c'est jauge complète, on va faire sur les deux premiers matches de la vente de billets prioritaires pour les abonnés. Et ceux qui n'auront pas eu de places pour le premier seront prioritaires sur le 2e."

La campagne d'abonnement n'est pas terminée : pour les nouveaux abonnements, ce sera à partir du jeudi 6 août.