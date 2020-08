DFCO féminin : Carol Rodrigues quitte (déjà) le DFCO et part en Suède

Même pas un an et puis s'en va ! Le DFCO annonce mercredi 12 août 2020 le départ de son attaquante brésilienne de 25 ans Carol Rodrigues. Elle quitte la Bourgogne pour rejoindre la Suède et le club d’Hammarby IF, en deuxième division suédoise. Carol Rodrigues avait été recrutée par Dijon à l'été 2019, arrivant des Girondins de Bordeaux, autre club de D1. La saison dernière elle a joué 13 matchs et a joué un but en championnat.