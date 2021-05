DFCO Féminin : Christophe Forest remplace Yannick Chandioux sur le banc

Il s'est engagé pour un an (plus une année en option)

Deux semaines après l'officialisation du départ de Yannick Chandioux pour Montpellier, le DFCO Féminin connait le nom de son nouvel entraineur pour la saison prochaine en D1. Il s'agit de Christophe Forest. Le club l'a officialisé vendredi 28 mai 2021. Il a "paraphé un contrat d’un an, assorti d’une année supplémentaire en option", indique le club dans un communiqué. C'est sa première expérience en tant qu'entraîneur principal en D1.

Un Bourguignon !

Christophe Forest connait bien le football dijonnais et pour cause ! Le natif du Creusot a évolué au Cercle Dijon Football entre 1989 et 1991 et à Montceau. En tant qu'entraîneur, il a officié sur les bancs de Brest en Ligue 1 et Ligue 2 entre 2006 et 2012, d'Angoulême, puis des féminines de Brest de 2017 à aujourd'hui.

"Le nouveau coach devait être dans la même fibre que Yannick. Coïncidence, le choix s’est porté sur un autre Bourguignon ! Christophe possède une bonne réputation dans le football féminin et affiche des valeurs qui collent à celles du DFCO, a d'ailleurs indiqué le président du DFCO, Olivier Delcourt. Il adhère totalement au projet, avec l’objectif principal d’obtenir un nouveau maintien en D1".

"Retrouver ma Bourgogne natale et mon ancien club, c’est un immense plaisir. Je reviens surtout dans un club qui s’est très bien structuré. Prendre en charge une équipe de D1 féminine, c’est un nouveau défi pour moi. C’est un super projet, indique de son côté Christophe Forrest. À moi de rendre la monnaie au Président et au club. Je rentre dans la cour des grands et je souhaite poursuivre du mieux possible le travail très bien entrepris depuis quatre ans par Yannick Chandioux". A savoir maintenir et stabiliser le club au plus haut niveau, en D1.

Le même staff

Christophe Forest travaillera avec le même staff déjà en place, indique le DFCO, avec Pierre-Alain Picard et Pierre-Henry Coulon (entraîneurs adjoints) et Allex Humbertclaude (préparateur physique).