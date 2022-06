DFCO féminin : l'attaquante Roselord Borgella, première recrue de l'été

Le DFCO féminin, qui s'est maintenu in-extremis en D1, jouera en 2022/2023 sa cinquième saison d'affilée dans l'élite. En difficulté dans le secteur offensif (plus faible attaque du championnat avec seulement 13 buts marqués), le club se renforce avec l'arrivée d'une attaquante : Roselord Borgella. Le DFCO l'a annoncé dans un communiqué publié mardi 14 juin 2022. Cette internationale haïtienne arrive libre d'un autre club de D1, Issy. Elle a paraphé un contrat de deux ans avec les "Rouges" et portera le numéro 9.

"Renforcer l’attaque était une priorité de recrutement"

La saison dernière, Roselord Borgella - également passée par les Etats-Unis, la Corée du Sud, Israël et le Chili - a inscrit 5 buts en 15 matchs joués. "Renforcer l’attaque était une priorité de recrutement, indique dans ce communiqué Christophe Forest, l'entraîneur des féminines. Je pense que c’est un bon coup d’avoir pu attirer cette buteuse et passeuse au DFCO. En plus de sa vitesse et son adresse balle au pied, elle a du caractère. C’est une meneuse, elle a une âme de leader et joue pour l’équipe"

"J’ai besoin de stabilité. J’ai eu l’occasion de visiter les installations, tout m’a beaucoup plu"

Interrogée par le DFCO, la néo-dijonnaise explique son choix : "Même si j’ai eu d’autres offres à l’étranger, j’ai refusé pour accepter la proposition de Dijon. J’ai besoin de stabilité. J’ai eu l’occasion de visiter les installations, tout m’a beaucoup plu. C’est très professionnel. Le coach m’a aussi très bien reçue et cet accueil a également fait pencher la balance".