DFCO féminin : l'entraîneur Yannick Chandioux s'en va

Le DFCO féminin, assuré d'être maintenu en D1 pour la quatrième saison d'affilée, va changer d'entraîneur. Yannick Chandioux, qui entraînait l'équipe depuis 2017, s'en va pour coacher les féminines de Montpellier, actuelles 8emes de D1 (une place devant Dijon). Le DFCO l'a officialisé vendredi 14 mai 2021. Le nom de son successeur "sera connu prochainement", indique le club.

"L’accession en D1 et les différents maintiens, c’est grâce au travail de tous"

Yannick Chandioux, ancien joueur du FC Gueugnon et de Montceau, s'est exprimé sur le site du club : "Tout d’abord, je tiens à remercier Olivier Delcourt et tous les membres du club avec qui j’ai pu œuvrer, dans la sérénité, pour faire progresser la section féminine. L’accession en D1 Arkema et les différents maintiens, c’est grâce au travail de tous. Aujourd’hui, le DFCO est installé en D1 et les bases sont posées au niveau de la formation. Avec l’arrivée du futur centre d’entraînement, le DFCO connaîtra encore un nouvel élan. Montpellier, club historique du football féminin français, me propose un défi intéressant avec des objectifs élevés, comme celui de retrouver la Ligue des Champions. Un beau projet m’attend".

"Montpellier lui a proposé un projet ambitieux qu’il souhaitait relever"

"J’avais prolongé de deux ans le contrat de Yannick, mais Montpellier lui a proposé un projet ambitieux qu’il souhaitait relever. C’est pour cette raison que j’ai accepté son départ, explique Olivier Delcourt, président du DFCO, sur le site du club. Je le remercie pour le très bon travail réalisé au DFCO, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan structurel. Aujourd’hui, les bases sont solides au niveau de l’équipe première, mais aussi de la formation. Je lui souhaite pleine réussite dans son nouveau club. Le nom de son successeur sera connu prochainement".