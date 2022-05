DFCO féminin : le maintien en D1 ne serait pas "immérité"

Quatre jours après le match nul (2-2) à domicile contre Reims, dernier match de la saison pour les féminines du DFCO : alors que le maintien en D1 n'est toujours pas validé, elles se déplacent mercredi 1er juin 2022 sur la pelouse du Paris FC (3e) - coup d'envoi 20h45. Les Dijonnaises sont sur une terrible série : 15 matchs d'affilée sans gagner. Le DFCO est 9e sur 12 (avec 15 points) à l'aube de cette dernière journée mais a toujours son destin entre ses mains pour se maintenir ... ou peut espérer un faux-pas des concurrentes directes (Issy 10e, se déplace à Lyon et Soyaux, 11e, se déplace à Saint-Etienne).

Un siège éjectable pour trois équipes : les scénarios pour le maintien en D1

Le DFCO s'impose face au Paris FC : le DFCO est maintenu.

Le DFCO fait match nul au Paris FC : le DFCO peut se maintenir grâce à la différence de but, même en cas de victoire des concurrentes (+4 par rapport à Issy, qui va à Lyon; +10 par rapport à Soyaux qui se déplace à Saint-Etienne)

Le DFCO s'incline au Paris FC : le DFCO est maintenu en cas de défaite de Soyaux à Saint-Etienne, et/ou d'Issy à Lyon.

Le classement avant la dernière journée de D1 - D1 Arkema

Une saison difficile, un maintien "mérité" ?

La dernière victoire dijonnaise remonte au 16 octobre 2021, à Fleury. Plus de sept mois de disette. Pour autant, le maintien "ne serait pas immérité" estime la milieu de terrain (parfois positionnée en défense) Hélène Fercocq, "parce qu'on a fait une très bonne première partie de saison" : "On mérite sur l'ensemble de la saison mais pas sur la deuxième partie de saison. On a fait ne deuxième partie de saison catastrophique, c'est un mot fort mais c'est le bon mot. On n'a gagné aucun match à domicile aussi, c'est aussi à souligner ...".

On a fait une deuxième partie de saison catastrophique, c'est un mot fort mais c'est le bon mot - Hélène Fercocq

Déjà se projeter sur la saison prochaine

Malgré l'incertitude autour du maintien, du côté du DFCO féminin on a déjà un œil rivé vers la saison prochaine. La 5e d'affilée en D1, si les planètes - et les résultats - veulent bien s'aligner. "Il faut anticiper, même si c'est compliqué parce que le maintien n'est pas mathématiquement atteint", admet l'entraîneur Christophe Forest, qui achève sa première saison sur le banc dijonnais.

Anticiper, dans le langage footballistique, c'est préparer le mercato et le recrutement ... mais aussi savoir qui part et qui reste dans l'effectif actuel. "On n'a que trois joueuses qui seront encore sous contrat, il y en a une quinzaine qui seront en fin de contrat, détaille Christophe Forest, qui sera lui prolongé en cas de maintien, en vertu d'une option dans son contrat. Les joueuses ont eu des propositions. On attend leurs réponses, ça va se faire dans les 15 jours après la fin du championnat".