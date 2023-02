DFCO Féminin - Sylvain Carric : "On n'a pas peur du PSG"

Une très belle affiche pour les féminines du DFCO, dimanche 26 février 2023 (14h45), à l'occasion de la 15e journée de D1. Elles reçoivent le Paris Saint-Germain, 2e du championnat, dans un match délocalisé pour l'occasion au Stade Gaston-Gérard afin d'attirer davantage de public. Que peut-on espérer de cette rencontre très déséquilibrée sur le papier ? Alors que le DFCO féminin n'a jamais gagné et a marqué un seul but dans son histoire face au PSG ? Un mois après le match de Coupe de France perdu 2-0, mais entaché par de flagrantes erreurs d'arbitrage, le manager de la section féminine Sylvain Carric était l'invité de 100% Sport . Un dirigeant ambitieux, qui a aussi plus largement évoqué son projet pour le club.

"On a nos valeurs à montrer"

Signe-t-il d'emblée pour un match nul ? "Un point c'est bien trois points, c'est mieux. Le PSG, c'est un autre monde financièrement, mais c'est un match de football. On a nos valeurs à montrer. On n'a pas peur du PSG. On va aller sur le terrain pour essayer de réussir un maximum de choses. Et si, à la fin, on a un point ou trois points ce sera l'idéal. On y va avec ambition".

Quelle peut être la recette d'un exploit ? "Ce sont des petits détails. Il va falloir être bon sur des moments cruciaux dans le match. Au début du match, avant la mi-temps, à la reprise après la pause - comme on a été piégé en Coupe de France même si c'était une erreur d'arbitrage. Ce sont des moments clés où il faut être vigilant et fort sur les coups de pied arrêtés. Et puis, il faut un peu de réussite pour faire des exploits. En espérant avoir de la réussite avec nous dimanche !".

