DFCO : Florent Balmont annonce officiellement sa retraite

View this post on Instagram

Salut à tous, il était prévu que je l’annonce lors de mon dernier match à la fin du mois de Mai mais les événements actuels en ont décidé autrement. Ma carrière de footballeur vient de prendre fin et c’est avec une émotion que vous l’annonce officiellement. Je voulais remercier tous les clubs ou j’ai eu la chance d’évoluer: l’OL, le TFC, l’OGCN, le LOSC et le DFCO, tous mes entraîneurs et leurs staffs, toutes les personnes et les supporters que j’ai pu croiser au sein des clubs, mes coéquipiers dont certains qui sont devenus de vrai amis, ma famille et tout particulièrement ma femme, mes enfants, mes parents et mes sœurs qui m’ont toujours soutenu, encouragé et je voulais leur dire un grand Merci... Je vous aime❤️