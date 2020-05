INTERVIEW - Florent Balmont, dans le staff du DFCO l'an prochain ? "On en discute"

L'increvable Florent Balmont a officiellement pris sa retraite. À 40 ans, avec plus de 600 matchs en pro dans les jambes, le milieu de terrain du DFCO se retire, fier de sa carrière. Il prévoit un grand jubilé et évoque son envie de devenir entraîneur. En faisant ses classes à Dijon ?

C'est l'histoire d'une réaction en chaîne qui nous prive d'une belle fête au Stade Gaston Gérard, à Dijon. Le coronavirus provoque le confinement, qui provoque l'arrêt de la Ligue 1, qui avance de quelques mois le départ à la retraite de Florent Balmont. Le milieu de terrain de 40 ans, professionnel depuis 2002 et au DFCO depuis 2016, l'a officialisé jeudi 30 avril 2020. Il évoque sur France Bleu Bourgogne ses premières heures en tant que retraité, sa longue carrière et surtout son futur, qui pourrait se dessiner sur un banc de touche. Celui du DFCO, dans un premier temps ?

Ce départ à la retraite, anticipé de quelques mois, comment vous le vivez ?

Il y a eu beaucoup d’émotion depuis les annonces du Premier ministre, qui ont mis fin au petit espoir qu'on avait de reprendre au mois d'août. Au final, c'est la meilleure solution, il y avait trop de risques, il fallait s'arrêter. Après, c'est sûr que j'aurais préféré faire mon dernière match, avec des festivités, mais il n'y a pas de regrets. Il faut faire avec la crise que l'on vit actuellement. Il y a surtout beaucoup de fierté au regard de ma carrière.

Comment se sent-on dans la peau d'un (jeune) retraité ?

Heureusement, il y a la famille à côté, parce qu'il y a beaucoup d’émotion quand même. J’étais préparé, mais quand on vous l'annonce comme ça, ça fait bizarre. En revanche, il n'y a pas de frustration. Je n'ai aucun regret dans ma carrière,j'ai atteint tous les objectifs que je voulais.

Vous recevez beaucoup d'hommages de la part du monde du foot ...

Franchement, ça me touche énormément, je ne pensais pas en avoir autant. C'est dûr de répondre à tout le monde, mais je vais prendre le temps. Ça montre que je laisse ma petite trace dans le championnat. Même des personnes qui n'aimaient pas mon profil, au final, ont dit des choses positives.

Laisser une trace, c'est important

Vous allez organiser un jubilé ?

C'est sûr que je vais faire quelque chose, réunir tous les amis que j'ai dans le foot en dehors. Faire une belle fête sur un week-end. Je pense qu'il y en a pas mal qui avaient prévu de venir me voir pour mon dernier match, donc on va organiser ça. Est-ce que ce sera à Dijon ou à Lille (où il a joué entre 2008 et 2016, nldr)? On verra dans quel stade, mais ce sera dans l'un de ces coins-là (rires).

Il va y avoir du beau monde sur la pelouse si vous invitez vos anciens coéquipiers !

On aura une belle équipe, ça va être difficile de choisir entre les remplaçants et les titulaires (rires) ! J'ai côtoyé de très bon joueurs. Eden Hazard, c'était la pépite à Lille, un joueur très intelligent. Il y en avait aussi à Lyon, comme Juninho ou Sonny Anderson. J'ai joué avec sept ou huit joueurs qui ont tété champions du monde, par exemple Adil Rami, Benjamin Pavard ou Hugo Lloris.

Florent Balmont a joué 11 matchs avec le DFCO en L1 pour sa dernière saison, dont quatre en tant que titulaire © Maxppp - MAXPPP

Parlons de la suite de votre carrière. Vous n'avez jamais caché votre volonté de venir entraîneur, où en est ce projet ?

Je discute avec le DFCO. Ça se passe bien avec le club depuis quatre ans. Moi, je sais que je veux devenir entraîneur, passer mes diplômes et apprendre le métier. Les diplômes se passent sur une année, mais pendant ce temps là on peut être adjoint d'une équipe.

Alors est-ce qu'on vous verra sur le banc du DFCO, en tant qu'adjoint, dés la saison prochaine ?

Vous voulez l'info hein ? (rires). On est en train d'en discuter. Le président s'est positionné, on verra si ça doit se faire, je vous le dirai en temps voulu.

Vous trouvez que le club a beaucoup évolué depuis votre arrivée en 2016 ?

Quand je suis arrivé, le club venait de monter en Ligue 1, il ne savait pas trop se positionner. Là, il ne faut pas négliger que ça fait cinq saisons que le club est en Ligue 1. Le DFCO est en train de se structurer et de franchir des paliers. Petit à petit, les pions se mettent en place. Le futur centre de formation est très important, il arrive au bon moment. Le stade Gaston Gérard a aussi évolué depuis mon arrivée, maintenant on a une belle tribune ! Je pense que, dans les prochaines années, l'objectif sera toujours de se maintenir en Ligue 1, même sin petit à petit au lieu que ce soit à la 16e place, pourquoi pas à la 10e et ainsi de suite. Ça se fera petit à petit.