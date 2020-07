DFCO : Florent Balmont rejoint Limonest, club de National 3

Un nouveau point de chute pour Florent Balmont, qui entame sa reconversion en tant qu'entraîneur à Limonest, club de National 3. Le milieu de terrain du DFCO, l'homme aux plus de 600 matchs en Ligue 1 avait annoncé officiellement sa retraite en mai 2020, à plus de 40 ans, pendant le confinement.

Il avait pourtant annoncé sur France Bleu Bourgogne, en janvier 2020, qu'il resterait dans le staff du DFCO après sa retraite: finalement, le départ du désormais ex-milieu de terrain Florent Balmont avait été acté le 19 juin. Depuis samedi 4 juillet 2020, on en sait un peu plus sur l'avenir du joueur de 40 ans, à l'extraordinaire longévité en Ligue 1. Florent Balmont s'est engagé avec le club de Limonest, près de Lyon, comme adjoint dans l'équipe des moins de 20 ans. Le club du Rhône l'a annoncé sur son compte Facebook. Une arrivée visiblement facilitée par la présence de Sydney Govou, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais - comme Balmont - et aujourd'hui conseiller du président de Limonest.

Limonest, un air de déjà-vu

Limonest, ce nom de club vous semble familier ? C'est normal, Dijon a éliminé cette équipe la saison passée, dans la douleur, après prolongations, en 8e de finale de Coupe de France.