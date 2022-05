DFCO : Fred Sammaritano annonce sa retraite sportive

On imagine sans peine qu'il y'aura beaucoup d'émotions et d'applaudissements ce samedi 6 mai au stade Gaston Gérard pour son dernier match à domicile sous le maillot du DFCO. Dans une vidéo publié sur le compte Twitter du DFCO, Fred Sammaritano annonce qu'il va prendre sa retraite sportive.

A 36 ans, cet ailier est une figure du club Dijonnais. Il a joué 176 matches (et inscrit 14 buts) avec le DFCO. Fred Sammaritano est un des vétérans de l'équipe. C'est un des joueurs les plus appréciés des supporters. "C'est une décision difficile à prendre" explique-t-il sur le site du DFCO "J'ai 36 ans, et cela fait 18 ans que je suis professionnel, j'ai donc déjà eu une longue carrière."

« J’ai plusieurs projets, aussi bien dans le foot qu’ailleurs. Aujourd’hui, ce n’est pas encore très bien défini dans ma tête. Pourquoi pas passer mes diplômes d’entraîneur ? Pourquoi pas m’orienter vers un métier qui serait tout autre, en rapport avec mes passions ? Je suis encore un peu dans l’expectative. »

"J'ai dit TERRIBLE cri de Guerre !" -Fred Sammaritano, ambianceur du vestiaire

Fred Sammaritano est réputé pour mettre de l'ambiance et de la cohésion au sein du vestiaire, avec son fameux cri de guerre pour chaque victoire. Une mission qui pourrait être confiée maintenant à Baptiste Reynet. "Baptiste saura très bien le faire, il va assumer ça et j’espère qu’on l’entendra le plus souvent possible" assure Fred Sammaritano.

Frédéric Sammaritano lors de conférence de presse d'avant match LOSC-DFCO © Radio France - Stéphane Parry

Il reste deux matches de ligue 2 a disputer pour Fred Sammaritano: ce samedi à Dijon pour la reception de Nancy et le 14 mai prochain avec le déplacement sur la pelouse de Sochaux.