DFCO : Grégory Coupet, amer contre l'OL, heureux d'être arrivé à Dijon

Le DFCO a un nouvel entraîneur des gardiens depuis le 20 mai dernier. Un peu plus d'un mois après, quelques jours après la reprise des entraînements, jeudi 2 juillet 2020, le club a officiellement présenté Grégory Coupet. Faut-il le rappeler, l'ancien gardien de but est une "légende" de l'Olympique Lyonnais, avec qui il a été sept fois champion de France et où il a passé près de 12 ans en tant que joueur. Coupet a également été 34 fois sélectionné en équipe de France. "C'est un truc de dingue !". Le président du DFCFO, Olivier Delcourt, s'est montré très élogieux aux côtés de "Greg" : "C'est un très grand entraîneur des gardiens. Il va nous apporte son caractère, sa simplicité, son envie, son expérience et son vécu, puisqu'on a un staff qui est assez jeune".

Alfred Gomis, n°1

Le nouvel entraîneur promet d'emmener avec lui "de la passion", de créer "une unité entre les gardiens". Son projet pour ses ouailles ? "Régler des petits détails, les faire gagner en puissance et en présence, et les rendre réguliers". Avec la reprise des entraînements, Grégory Coupet a pu commencer à se rendre compte du niveau des gardiens de l'effectif du DFCO. Pour lui, la hiérarchie est claire. "On a un vrai numéro 1, a-t-il indiqué, en parlant d'Alfred Gomis. Il a un coté solaire, un vrai impact sur le groupe, un sourire magnifique, je vois le leader qu'il est, charismatique". Il se souvient du match de Gomis contre Lyon la saison passée, monstrueux, écœurant l'attaque des Gones.

Je sais qu'il a été élu meilleur joueur du DFCO la saison dernière, ça place la barre haute

Mais Coupet n'oublie pas les autres gardiens du club, en premier lieu Alex Runarsson, destiné sur le papier à une place de numéro deux pour la saison à venir. "Il a émis le souhait de jouer, je le comprends, explique-t-il. J'aurais tendance à lui dire qu'il n'y a pas de raison de lâcher. Il ne faut pas qu'il parte défaitiste. A partir du moment où il va travailler ... moi je ne ferai pas de différence, je vais m'investir pour qu'ils puissent tous évoluer".

Remonté contre l'Olympique Lyonnais

Grégory Coupet a profité de cette conférence de presse pour se lâcher contre son ancien club, l'OL. En fin de contrat en juin 2020, il dit n'avoir eu aucune nouvelle de sa direction, ce qui a précipité sa signature à Dijon. "Je ne demandais pas d’augmentation ou de revalorisation, mais il n'y a jamais eu moyen de se voir et de discuter. C'est une incompréhension, a-t-il regretté. Au bout d'un moment, ils doivent me connaître (...) j'ai été 11 ans et demi joueur là-bas. J'aime les choses franches, directes. Je n'ai pas d'amertume parce que grâce à eux je suis ici et je suis super heureux". Visiblement, l'ancien international français semble impatient face à ce nouveau défi. "J'aime entraîner avant tout, il n'y a pas de question de standing ou quoi que ce soit. Je rentre dans un projet qui est génial, qui ressemble à l'Olympique Lyonnais du départ". Dijon, septuple champion de France dans quelques années ?

Un bonus qui fait plaisir