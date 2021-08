INTERWIEW - DFCO : Grégory Coupet se remémore ses confrontations avec Lionel Messi

Les joueurs de Ligue 1 vont bientôt affronter le sextuple ballon d'or Lionel Messi, qui vient de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Parmi les joueurs du DFCO, personne n'a jamais joué contre lui. Mais dans le staff, oui ! Alors que l'Argentin sera présenté samedi au Parc des Princes - en plein milieu du match QRM - DFCO ! - l'entraîneur des gardiens des "Rouges", Grégory Coupet, s'est remémoré ses confrontations avec la "Pulga". L'ex-portier des Bleus s'en amuse aujourd'hui, mais à l'époque, alors qu'il évoluait avec le maillot de l'Atlético Madrid, Messi lui avait fait bien des misères : un but sur coup-franc en Liga (une défaite 6-1) et un triplé en Coupe (défaite 3-1).

Vous avez connu Messi quand vous jouiez à l'Atlético (en 2008-2009) ...

(Il coupe) Je l'ai trop connu ! (Rires)

Quels sont vos souvenirs de Messi lors de ces confrontations ?

Le souci qui s'opère avec cet homme là, c'est cette faculté à partir d'un côté ou de l'autre. Il est toujours en maîtrise du ballon. Pour un gardien, c'est très délicat parce que j'aurais tendance à dire qu'on ne sait pas sur quel pied danser. J'ai même essayé une fois de lui imposer d'anticiper un crochet qu'il allait faire et il l'a fait. J'étais persuadé de l'avoir et en fait il a eu encore cette vitesse, cette capacité d'accélération sur deux, trois mètres et de piquer le ballon.

Pour être honnête, quand je sortais dans les pieds, souvent, si je n'avais pas le ballon, j'avais au moins le mec quoi. Là, je n'ai rien eu du tout. Donc, c'est une vraie frustration.

Et en dehors du terrain ?

C'était un bonheur de le rencontrer parce qu'il avait une vraie humilité, une vraie simplicité. Et puis le mec ne t'impose rien. Il est juste qui il est. J'ai connu ça un peu avec Zizou aussi, c'est des mecs à part.

Messi, c'est le joueur le plus fort que vous avez affronté ?

(Il réfléchit). Je dirais qu'avec Zizou, oui. La grande difficulté de ces joueurs là, c'est qu'il y a un côté imprévisible et surtout une capacité à tout faire. Chaque joueur a généralement un point fort, un point faible, une particularité, une action qu'il aime reproduire. Eux, ils s'adaptent à tous les ballons et surtout ils les bonifient. C'est ce toucher de balle, Messi, c'est cette fluidité. C'est simple, ça paraît tout bête, mais il vous mystifie.

En plus, vous l'avez affronté à ses débuts !

Oui, il était peut-être plus rapide encore ! (Rires). Ce qui était assez incroyable, c'est de ne jamais savoir ce qu'il va faire. Et ça, pour un gardien, il n'y a pas pire, parce qu'il vous fixe, et comme il a des qualités techniques il pique le ballon, il le place simplement, il frappe fort ... il a toute la palette !

Savez-vous que Messi a réalisé une première contre vous ?

Ah oui ? Je ne savais pas ...

Il a mis son premier coup-franc direct avec le Barça ...

Et on en prend cinq là-bas je crois ? Ou un truc comme ça ? (Défaite 6-1, NLDR). Je me souviens surtout de l'apathie de mes collègues, qui sur ce fameux coup-franc sont un peu laxistes. Il y a un pote qui est normalement au ballon et qui se retire, et il le laisse taper tranquillement alors que moi je suis en train de placer le mur. Sympa. Ce n'est pas le but plus difficile qu'il a eu à marquer ! (Rires).

Pour vous, c'est une bonne nouvelle l'arrivée de Messi en Ligue 1 ?

Pour les footballeurs, c'est exceptionnel. Moi, je suis jaloux des joueurs qui vont pouvoir se confronter à lui, le voir de près et réaliser la vitesse d'exécution qu'il a. C'est magnifique d'avoir Messi en Ligue 1. Franchement, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a que les rageux qui peuvent après mettre ça sur le fait ... (Il s'interrompt). Moi je dis merci, merci, merci Nasser. Parce qu'avoir un tel joueur dans notre championnat, une telle équipe, certes, pour le suspense de la Ligue1, ça parait un peu compliqué, mais je pense que tous les amoureux du football vont se précipiter pour voir au moins les résumés du PSG à chaque fois.

Est-ce que ça peut être une motivation jusqu'au DFCO ? Dire : "il faut vite remonter pour jouer contre Messi" ? (Il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023)

C'est clair ! C'est vrai, ça peut être un sujet de conversation et une vraie motivation.

Ou alors espérer tirer le PSG en Coupe de France ...

Par contre il va falloir que je fasse un gros travail psychologique sur mes gardiens ! (Rires).