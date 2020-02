DFCO : "Il va falloir être lucide, concentré et consistant face à Bordeaux" selon l'entraîneur Stéphane Jobard

Dijon, France

Après son élimination en Coupe de France mercredi face au PSG, retour au championnat de Ligue 1 pour les joueurs du DFCO. Match à 20 heures ce samedi soir face aux Girondins de Bordeaux dans leur stade du Matmut Atlantique. Un déplacement qui s'annonce "dur" et "âpre" pour les hommes de Stéphane Jobard, comme l'a confié le coach lors de la conférence de presse d'avant match.

"Arrêter l'opération open bar"

Il va falloir être au point sur les temps forts de jeu, ce qui a fait défaut contre Nantes et contre Paris. "On a offert des buts, et ça me gêne", confie l'entraîneur dijonnais. "Pareil pour le nombre de buts sur coups de pied arrêtés, contre Paris le match s'arrêté à la 50ème. Lorsque l'adversaire te met à mal et développe un jeu de qualité, tu dis 'Bravo'. Mais là nous on déroule le tapis rouge, on met les fleurs, 'Ça va, vous êtes bien les gars ? Vous êtes dans les meilleurs conditions pour marquer ?' Il faut arrêter cette opération open bar, qu'on soit un peu plus agressifs, un peu plus concentrés dans les zones de vérités."

Responsabiliser les joueurs sur les temps forts du jeu

"Il faut retrouver cette once de confiance qui permet de faire les bons choix au bon moment, cette lucidité me manque un peu", poursuit le coach des Rouges. "Dans les matchs, il y a des bulles de concentration, et tu ne dois pas passer à travers. Un coup de pied arrêté, tu dois avoir les doigts dans la prise, t'as envie de manger tout ce qui se trouve dans le surface. T'es pas le bienvenu ! Et ça je ne le sens pas encore assez chez les joueurs, ce côté défense du territoire."

"J'ai envie de les responsabiliser là-dessus, dans les temps forts, il faut être présents, notamment face à Bordeaux quand tu vois les Golgoths qui sont en face, il y a du lourd", explique le coach. Le message est clair : donner du fil à retordre à ces Girondins, être plus consistant sur les temps forts du jeu.

Côté effectif, le match se fera sans le gardien Alfred Gomis, touché aux ligaments du genou. Jhonder Cadiz sera aussi absent de même que sans Fouad Chafik, qui a eu un petit souci de hanche à l'entraînement ce vendredi.

Bordeaux - DFCO, ce sera à suivre en direct et en intégralité ce samedi soir à partir de 19h45 sur France Bleu Bourgogne.

Suivre le DFCO