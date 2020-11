DFCO : Jérôme Monier, nouvel adjoint de David Linarès

Depuis qu'il a été nommé entraîneur principal du DFCO, David Linarès cherchait un adjoint. "Deux profils se détachent", expliquait-il la semaine dernière en conférence de presse. Le nom de son nouveau bras droit est tombé lundi 23 novembre au soir : il s'agit de Jérôme Monier, 49 ans, déjà adjoint chez les "Rouges" par le passé.

Un ancien de la maison

Jérôme Monier a déjà été sur le banc du DFCO en tant qu'adjoint : avec Serge Romano, Faruk Hadžibegić puis Patrice Carteron (2007-2012). L'ancien footballeur professionnel natif de Langres, passé par Troyes, Laval ou Valenciennes pendant sa carrière, avait ensuite rejoint la sélection du Mali. Il était depuis 2017 entraîneur à la formation au Stade de Reims, qui l'a libéré de son contrat pour qu'il rejoigne la Bourgogne. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison.

"L’opportunité de revenir dans un staff professionnel m’a séduite"

« Après trois années et demie passées au sein de la formation rémoise, l’opportunité de revenir dans un staff professionnel m’a séduite, explique Jérôme Monier sur le site du club dijonnais. Le discours de David Linarès m’a convaincu. Nous partageons des valeurs identiques. Il a un vrai parcours de club, où il s’est construit en tant qu’éducateur et entraîneur. Je n’ai aucun doute sur la manière de fonctionner avec David. J’ai conservé de très bons souvenirs de mon parcours au DFCO. Je pense que le fait de connaître certaines personnes, l’identité et les valeurs du club, vont m’aider à m’adapter rapidement. »