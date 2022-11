DFCO - Jessy Pi : "Ça fait du bien de rejouer"

5e joueur de champ le plus utilisé la saison dernière, Jessy Pi a perdu cette saison sa place de titulaire

La série négative se poursuit, onze matchs d'affilée sans gagner - dont dix en championnat - et le DFCO va passer la trêve de la Coupe du monde à la 16e place de Ligue 2. Samedi 12 novembre 2022, Dijon n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Grenoble, score final 0-0 . Titulaire régulier la saison dernière (cinquième joueur de champ le plus utilisé, 31 matchs joués dont seulement trois comme remplaçant), le milieu de terrain Jessy Pi a vécu au Stade des Alpes sa première titularisation en Ligue 2 de la saison, à la faveur des blessures et des suspensions de ses coéquipiers. L'ancien caennais, arrivé à l'été 2021, auteur d'une prestation solide à Grenoble, s'est arrêté au micro de France Bleu Bourgogne après le match.

Vous avez la balle de match avec une grosse occasion pour Walid Nassi à la fin, il y a des regrets au sortir de cette rencontre ?

Oui, on a un peu des regrets, forcément. C'est la saison qui est comme ça. Je pense qu'on aurait pu l'emporter, mais eux-aussi ont eu leurs moments chauds, notamment sur l'arrêt de Sat' (le gardien, Saturin Allagbé, NDLR). Je pense qu'on a eu un peu plus le dessus, mais c'est comme ça, 0-0, il va falloir continuer à travailler.

Le problème avec ce résultat, c'est que la trêve s'ouvre avec cette série de matchs sans gagner qui n'est pas stoppée ...

C'est le problème, mais on sait que dans le foot ça va vite, ça va ça vient. Dix matchs, ça commence à faire beaucoup. À nous de trouver des solutions.

D'être titulaire pour la première fois de la saison, forcément, c'est une satisfaction ?

Ça fait énormément de bien. Au moral, aux jambes, un peu à tout, ça fait du bien de rejouer. Physiquement, ce n'est pas facile. Je m'étais dit dans ma tête: "il ne faut pas que je lâche". Depuis le début, je ne joue pas, mais les autres joueurs et le staff pourront vous le dire, aux entraînements je n'ai pas lâché. Je continue à travailler, à faire les efforts, à me donner, pour ne rien regretter.

Ce n'était pas forcément facile, mais j'ai pu faire les 90 minutes. Je ne pense pas avoir vu une grosse baisse de régime de ma part. Le travail fait en amont et de l'ombre a marché, j'avais joué avec la réserve (N3) la semaine dernière, j'avais aussi joué en Coupe de France, ce qui me permet de garder un peu le rythme.

Le DFCO n'a plus gagné depuis 11 matchs toutes compétitions confondues. Le groupe soutient-il toujours Omar Daf ?

Pour moi, oui. Je ne vois pas de baisse, on l'a vu encore, les joueurs se sont battus, se sont dépouillés. Même moi, qui ne joue pas, je ne pense pas avoir trahi le coach ce soir. Pour ma part, je ne trouve pas de baisse de régime derrière le coach.

Les dernières infos du côté du DFCO

Le DFCO aurait dû jouer le weekend prochain le 8e tour de la Coupe de France, mais a été éliminé dés son entrée en lice. Les joueurs vont quand même s'entraîner comme prévu cette semaine , avant quelques jours de vacances, puis un stage au Portugal du 4 au 11 décembre. Un match amical (à priori contre Clermont, équipe de Ligue 1, dans un stade à déterminer) aura lieu le weekend du 17 décembre.

Contacté par France Bleu Bourgogne, le président du DFCO, Olivier Delcourt, a balayé les rumeurs autour d'une éviction d'Omar Daf à cause de la série de mauvais résultats. "Il n'y a pas de sujet concernant Omar Daf", répond-il.

à cause de la série de mauvais résultats. "Il n'y a pas de sujet concernant Omar Daf", répond-il. Lundi 14 novembre, de 18h à 19h, le nouveau directeur du centre de formation du DFCO, Stéphane Roche, sera l'invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne.

