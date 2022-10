DFCO : Jordan Marié : "c'est un cercle vicieux, il va falloir plus se lâcher"

Et de sept. Sept matchs d'affilée sans gagner pour le DFCO, auteur d'une prestation très terne samedi 15 octobre 2022, à domicile contre Quevilly-Rouen. 0-0 score final , les inquiétudes qui entourent cette équipe depuis plusieurs semaines sont loin d'être levées. Alors que Dijon chute à la 15e place du classement de Ligue 2, le capitaine du soir, Jordan Marié, titulaire au milieu de terrain, est revenu après le match sur la (très) mauvaise période traversée par les "Rouges".

Jordan, une nouvelle fois, le résultat est décevant !

Forcement, on est déçus. Après, vu notre situation en ce moment, on ne va pas cracher sur un point. On espérait faire mieux, surtout à domicile.

On vous a senti crispés, vous craignez de vous faire prendre en contre par QRM ?

C'est sûr que, vu nos derniers résultats, on a peut-être peur de se projeter vers l'avant et de prendre des contres, comme sur les derniers matchs. La peur au ventre, en ce moment on n'est pas au top. On essaye de rebondir, mais il va falloir peut-être plus se lâcher.

C'est un cercle vicieux. Les résultats ne viennent pas, donc vous n'arrivez pas à vous libérer ... et donc les résultats ne viennent pas.

Oui, c'est un cercle vicieux. Il va falloir plus se lâcher, quitte à prendre plus de risques. Peut-être que ça payera, et qu'on retrouvera l'équipe qu'on avait en début de saison.

C'est le septième match sans gagner, est-ce que vous ressentez une certaine inquiétude au sein du groupe ?

Forcément, tu es inquiet tant que tu n'as pas le résultat que tu veux. Malheureusement, on a connu ça les trois dernières saisons. Donc ça commence à se répéter. A nous de mettre fin à cette série au plus vite, et vite rebondir, parce que c'est très compliqué. On va tout faire pour aller chercher cette victoire et repartir de l'avant.

