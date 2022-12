DFCO - Jordan Marié raconte la préparation au Portugal

La Coupe du monde au Qatar continue, avec notamment le prochain match des Bleus samedi 10 décembre 2022, en quarts, contre l'Angleterre. Pendant ce temps-là, en Ligue 2, c'est la trêve. Après deux semaines de vacances, les joueurs du DFCO ont repris le chemin de l'entraînement le 3 décembre, d'abord à Dijon, avant de s'envoler pour le sud du Portugal, à Faro. Alors que le DFCO, aux portes de la zone de relégation, reste sur une série de dix matchs d'affilée sans gagner en championnat, France Bleu Bourgogne a pris des nouvelles des "Rouges", par l'intermédiaire de l'un des capitaines : l'enfant du club, le milieu de terrain Jordan Marié (13 matchs joués cette saison).

France Bleu Bourgogne : Jordan, avant de parler de la préparation, ces deux semaines de coupure ont fait du bien ?

Jordan Marié : Je pense qu'elles ont été bénéfiques, pour tout le monde. On devait vraiment passer à autre chose pendant ces vacances. C'était compliqué avec la Coupe du monde (rires), mais on a vraiment mis le foot de côté. Pour se ressourcer au maximum avec la famille et les amis et attaquer la prépa' et la reprise de la meilleure des manières.

Il y avait vraiment un besoin de déconnecter ?

Oui, ça s'est senti. Tu sens que ton organisme a besoin de souffler. Au vu des résultats, ça ne pouvait faire que du bien d'avoir une trêve à ce moment-là.

Comment se présente ce stage au Portugal ?

Franchement c'est sympa, on sent qu'ils ont l'habitude de recevoir des clubs, tout est bien organisé. Les logements sont tops et le soleil est là, il fait doux, je suis en veste dehors, donc ça fait du bien.

Quel est le programme de cette semaine de reprise ?

On est partis pour avoir deux entraînements dans la journée. C'est à base de cardio, de travail physique, mais aussi des exercices tactiques, de placement. C'est pour remettre des bases dans le système.

La préparation cet été avait été décrite comme assez intense. C'est aussi le cas cette fois-ci ?

On est repartis sur les mêmes bases (rires). Il faut bien se préparer pour tenir le coup jusqu'au bout (la dernière journée de championnat aura lieu début juin, NDLR).

De partir à l'étranger, loin de Dijon, cela peut faire du bien au niveau de la cohésion de l'équipe ?

Tous les stages, à l'étranger ou France, servent à ça, à être tous ensemble, à vivre ensemble. On mange ensemble, on est toujours ensemble dans le centre. À l'hôtel, il n'y a que nous. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, on est un peu à l'écart de la ville. Je ne sais même pas exactement où on est, je n'ai pas regardé les panneaux, mais il n'y a pas vraiment de maisons autour (rires).

Quel a été le discours d'Omar Daf en prévision de la suite du championnat ?

Qu'on allait devoir redresser la barre. Que malgré un bon début de championnat, après cinq matchs, on s'était un peu écroulés. Et que sur cette deuxième partie de saison, il va falloir faire beaucoup mieux. Et, on ne va pas se cacher, aller chercher le maintien le plus tôt possible.

On va s'appuyer sur ce qui avait fonctionné les cinq premiers matchs. Là, on regarde justement des vidéos de ce qui avait été bien fait sur ces matchs. On va s'appuyer là-dessus pour cette deuxième partie de saison.

Sentez-vous que tout le monde a envie de repartir de plus belle ?

On a toujours l'envie de faire mieux, forcément. Quand tu es footballeur et que tu es en bas du classement, tu n'as qu'une seule envie, c'est rebondir. On a tous le même objectif pour cette deuxième partie de saison : obtenir des résultats rapidement.