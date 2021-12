DFCO - "L'ambianceur" Erwan Belhadji veut se montrer en Coupe de France contre Cannes

La "magie" de la Coupe de France, ce n'est pas que pour les clubs amateurs qui rêvent de faire tomber les pros, à l'image de l'AS Cannes face au DFCO samedi 18 décembre 2021, en 32e de finale. Elle existe également pour certains joueurs moins utilisés en Ligue 2, qui bénéficient lors de ces matchs de minutes précieuses pour se montrer. Au tour précédent, contre Morteau-Montlebon, Jonathan Panzo, Zargo Touré, Amir Arli étaient par exemple titulaires. Tout comme Erwan Belhadji, 20 ans, formé à Dijon et professionnel depuis le mois de juillet 2021. Avec la blessure de Fofana et la grippe de Rocchia, il devrait être titulaire samedi.

De milieu excentré ... à piston ou latéral

Au club depuis 2016, Erwan Belhadji a fait ses grands débuts avec le DFCO lors du tout dernier match de Ligue 1 en 2020/2021 contre Saint-Etienne. Au milieu de terrain, sur le poste plutôt offensif, pour lequel il a été formé. Cette saison, il est apparu une seule fois en Ligue 2 - à Pau - et à deux reprises en Coupe de France. A chaque fois comme "piston" dans une défense à cinq - ou comme latéral dans une défense à quatre.

Un repositionnement qui ne semble pas perturber le polyvalent Belhadji. "Je suis formé milieu excentré, confirme-t-il. Le coach me met à un poste, si je peux apporter un plus à l'équipe, je le fais, donc pourquoi pas. J'ai des grosses qualités physiques, je peux répéter les efforts au maximum. Quand on joue piston, il faut du volume, du cardio, pour répéter les courses". Donnée non négligeable : lui, le droitier, joue principalement dans le couloir gauche. "Franchement, je le prends comme un avantage, je peux rentrer intérieur, proposer plusieurs choses".

"C'est un garçon qui a des qualités de vitesse, un gros volume de jeu, il fait beaucoup d'efforts, de sprints à répétition, confirme son entraîneur, Patrice Garande. Le système à cinq est fait pour lui".

Ambianceur dans le vestiaire

Polyvalent, l'ancien de l'US Torcy a également un rôle important dans le vestiaire. Celui de "l'ambianceur". Façon Adil Rami dans le vestiaire des Bleus champions du monde en 2018, "c'est moi qui met l'ambiance partout, quand il faut rigoler je suis là, j'essaye d'apporter ma joie et ma bonne humeur dans le groupe et je pense que tout le monde le vit bien", raconte Erwan Belhadji. "J'essaye d'innover, toujours être souriant, c'est important aussi. Quand il n'y a pas de très bons résultats, d'être comme ça ça fait plaisir".

Preuve de son importance malgré son jeune âge, c'est lui qui est en charge de la "Playlist" dans le vestiaire. Il a la main sur les choix musicaux. Quand on le titille sur le fait que les "anciens" n'aiment pas ce qu'il propose en tant que DJ, il répond du tac-au-tac : "Je pense que ce n'est pas très très vrai. Tout le monde aime ma playlist (rires). On a essayé d'en mettre d'autres, mais ça n'a pas été possible". "Je suis intégré, tout le monde met le dit, je suis très sociable, j'aime bien parler avec tout le monde, et je ne me prends pas la tête", résume-t-il.

Patrice Garande : "c'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça"

"C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est réceptif", confiait il y a quelques semaines l'entraîneur de la réserve du DFCO, Christophe Point, dans 100% DFCO. Impression confirmée par l'entraîneur du DFCO, Patrice Garande : "C'est un gamin qui a toujours la banane à l'entraînement. Il travaille beaucoup. Je l'encourage à persévérer. Même s'il n'est pas un titulaire, je sais qu'à tout moment, si je fais appel à lui, il répondra présent, ou en tout cas il donnera le meilleur de lui-même".

"C'est un garçon qui se donne, qui aime le foot. Pour moi c'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça, continue le technicien du DFCO. C'est un jeune joueur qui doit aussi progresser et apprendre. Même s'il ne joue pas, il ne montre pas de signes de lassitude, il est toujours égal à lui-même, il prend du plaisir et il cherche à progresser, il faut qu'il continue comme ça et il sera surement récompensé à un moment ou à un autre".

