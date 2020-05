DFCO : l'ancien bleu Grégory Coupet intègre le staff de club de foot dijonnais

Grégory Coupet rejoint le club dijonnais de ligue 1 pour deux saisons. L'ancien bleu était en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais. A 47 ans Grégory Coupet va occuper le poste d’entraîneur des gardiens.

Le parcours de Grégory Coupet

Ancien gardien de but de l’équipe de France (34 sélections), avec qui il a remporté deux coupes des Confédérations (2001 et 2003) et atteint la finale de la coupe du Monde 2006, Grégory Coupet a effectué une immense carrière. Après une formation suivie à l’AS Saint-Etienne, il fut l’un des piliers de l’Olympique Lyonnais, septuple champion de France de Ligue 1 (de 2002 à 2008), vainqueur de la coupe de la Ligue (2001) et de la coupe de France (2008). Il a également porté les maillots de l’Atletico Madrid (Liga) et du Paris Saint-Germain.

Grégory Coupet séduit par le projet dijonnais

Le site internet du DFCO rappelle que l'ancien bleu était entraîneur des gardiens de l’OL depuis 2018. Grégory Coupet quitte un club qu’il connaît par cœur, séduit par le projet dijonnais :

« Arrivant en fin de contrat avec l’OL, le DFCO m’a proposé ce nouveau challenge. C’est un honneur de prendre la succession de Laurent Weber, qui est un ami. Nous avons les mêmes principes de jeu, donc nos gardiens ne seront pas trop chamboulés. Si j’ai choisi le DFCO, c’est pour participer à l’évolution de ce club qui a déjà de beaux projets pour l’avenir, à l’image du futur centre d’entraînement. Mais aussi par envie de travailler avec des amis tels que Peguy Luyindula, David Linarès ou encore Sébastien Degrange. Éric Carrière est également installé dans cette région fabuleuse qu’est la Bourgogne-Franche-Comté. Je sens que nous allons réaliser de belles choses ensemble ! » explique le joueur.

Une satisfaction partagée par Olivier Delcourt, Président du DFCO, qui n’a pas hésité une seule seconde avant d’opter pour ce choix : « C’est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que nous accueillons un entraîneur doté d’une telle expérience. Grégory est un grand professionnel, qui pourra partager son immense vécu au plus haut niveau. Au-delà de ses compétences footballistiques, j’ai été séduit par ses valeurs humaines, en phase avec la philosophie du DFCO. »

L’ensemble du Club souhaite la bienvenue à Grégory Coupet !