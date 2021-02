DFCO : l'ex-entraîneur de Nîmes, Bernard Blaquart, mène un audit au centre de formation

En marge de la conférence de presse d'avant-match au centre d'entraînement des Poussots, mardi 9 février 2021, nous avons eu la surprise d'apercevoir Bernard Blaquart, ancien entraîneur de Nîmes (Ligue 1), en pleine visite des locaux. Même s'il avait été un temps sondé pour être entraîneur du DFCO, après le départ de Stéphane Jobard en novembre 2020, la présence de Bernard Blaquart à Dijon n'avait rien à voir avec l'équipe fanion. Il était présent dans le cadre d'un audit lancé ce mardi au niveau du centre de formation.

En prévision du futur "Centre de performance"

En effet, le président du DFCO, Olivier Delcourt, à confié à l'ex-entraîneur Nîmois et à son frère, François Blaquart, la mission de réaliser un audit. Les conclusions devraient être rendues d'ici deux mois. C'est directement en lien avec l'inauguration dans les prochains mois du "Centre de performance" à Saint-Apollinaire, où le centre de formation doit ouvrir en janvier 2022. Dans cette optique, le président dijonnais, interrogé par France Bleu Bourgogne, souhaite "faire un point", et obtenir des "constatations", des "recommandations", des "axes d'amélioration" sur le fonctionnement actuel du centre. "C'est toujours important d'avoir une image à un instant-T", précise-t-il, habitué à ce genre de dispositif au sein du monde de l'entreprise.

L'objectif de l'audit : mettre toutes les chances du côté du DFCO dans les prochaines années pour former au mieux les jeunes et faire émerger les talents jusqu'au plus haut niveau. "Il peut toujours y avoir des améliorations. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui la travail est mal fait", rassure Olivier Delcourt.