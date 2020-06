DFCO : le calendrier des compétitions validé pour la saison 2020/2021

Après trois mois d'incertitudes sur la reprise de la Ligue 1 de football, à cause de la crise de coronavirus, les grandes dates de la saison 2020/2021 ont été validées, vendredi 26 juin 2020. La première journée est programmée le week-end du 22 et 23 août 2020. "Le déroulé de cette première journée subira quelques aménagements pour éviter les concurrences de programmation", à cause de la Ligue des Champions, indiquent les instances du foot français. Le DFCO, qui a repris l'entrainement le 25 juin, a donc près de neuf semaines de préparation devant lui. On ne connaît en revanche pas encore le calendrier dans le détail, et donc les adversaires, journée par journée, du DFCO.

Quelques infos clés sur la saison à venir

Cinq journées de Ligue 1 Uber Eats (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine.

La 17ème journée, programmée le mercredi 23 décembre 2020, sera la dernière journée de l’année civile avant la trêve hivernale. La reprise du championnat en 2021 (18ème journée) aura lieu en semaine, le mercredi 6 janvier 2021. La dernière journée des matchs aller (19ème journée) aura lieu le week-end du 9 janvier 2021 tandis que la première des matchs retour (20ème journée) aura lieu le mercredi 20 janvier 2021.

La 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2020/2021 a été placée au dimanche 23 mai 2021 (multiplex).

Les barrages de Ligue 1n opposant le 18ème de la saison de Ligue 1 au vainqueur des Play-offs de Ligue 2, sont eux fixés les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour).

Le calendrier validé ce vendredi - LFP

De nouveaux horaires

Avec le changement de diffuseurs TV pour la saison prochaine, les horaires des matchs vont changer. Il y aura une rencontre vendredi à 21h, deux le samedi (17h et 21h), et le reste le dimanche (un à 13h, quatre à 15h, un à 17h et un à 21h). Le DFCO, habitué du "multiplex" du samedi soir à 20h la saison dernière, devrait donc jouer le plus souvent dans le multiplex du dimanche à 15h. Il va donc falloir se dédoubler entre les repas de familles qui traînent en longueur et les matchs de foot amateur.