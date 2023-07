DFCO : le club recrute son troisième gardien

Lenny Montfort est passé notamment par Lorient et l'AS Saint-Etienne.

Le bal des recrues ne s'arrête plus. C'est désormais Lenny Montfort qui rejoint ce vendredi 28 juillet 2023 le DFCO. À 21 ans, le jeune homme devient le troisième gardien de l'équipe. Il était en essai depuis le mardi 11 juillet 2023. Essai concluant puisqu'il signe un contrat d'un an à Dijon.

ⓘ Publicité

Formé à Lorient, le portier originaire de Redon a ensuite poursuivi sa carrière dans les équipes de jeunes de l’AS Saint-Etienne puis dernièrement avec la réserve du FC Nantes. "Ce gardien travailleur, dynamique et rapide, très bon dans le 1 contre 1 et avec un bon jeu au pied continuera son apprentissage du haut niveau cette saison aux côtés de Robin Risser et Saturnin Allagbé", détaille un communiqué du club.