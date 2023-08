DFCO - Le défenseur Arnold Temanfo : "Franchement, j'ai de la chance d'être à Dijon"

C'est un DFCO presque intégralement remodelé qui reçoit Bourg-en-Bresse (N2), vendredi 4 août 2023, pour son dernier match amical de préparation, à une semaine de la reprise du championnat. Avec la descente en National, on dénombre pour l'instant une quinzaine de départs dans l'effectif - et ce n'est pas terminé, d'autres pourraient intervenir (Le Bihan, Soumaré). Dans l'autre sens, une dizaine de joueurs sont arrivés pour compenser. Des profils plutôt jeunes (Risser, Montfort, Cissé, Ben Fredj), et d'autres plus expérimentés (Sagna, N'Chobi). Arnold Temanfo, 30 ans, qui sort de deux saisons avec Annecy, l'une en Ligue 2 et l'autre en National, entre dans cette deuxième catégorie. Le défenseur, qui a signé le 13 juillet dernier, évoque sur France Bleu Bourgogne son ressenti sur son arrivée, la préparation, et les objectifs pour la saison à venir.

Comment se passe votre intégration à Dijon, au sein du club et de la ville ?

Très bien, même si ces derniers temps on n'a pas eu un beau temps (rires). Je cherche encore un appartement, c'est un peu difficile, mais j'ai trouvé pour septembre. Franchement, super adaptation. Les mecs m'ont bien accueilli, ceux qui étaient déjà au club et ceux que j'ai trouvé ici. C'est un groupe jeune, il y a une bonne ambiance et ça vit bien.

Connaissiez-vous déjà certains joueurs de l'effectif ?

Non, pas personnellement. Un peu Kader (N'Chobi), Walid (Nassi), des joueurs que j'ai affronté en National, mais pas plus que ça.

Pourquoi avez-vous eu envie de signer à Dijon ?

Franchement, j'ai de la chance d'être à Dijon ! Ce n'est pas moi qui ai choisi Dijon, c'est moi qui ai la chance d'être à Dijon. Le club est quand même emblématique. Il n'y a pas longtemps, il jouait en Ligue 1. Il y a eu des descentes, mais ça reste quand même un très gros club en National. Franchement, c'est le top.

Les conditions sont exceptionnelles, le stade est bien, et l'engouement est pas mal. Une belle ville, pas loin de Paris aussi d'où je suis originaire, ça joue. Les conditions étaient réunies et je ne regrette pas mon choix, au contraire, je suis dans un top club. J'espère aider le DFCO à retrouver le plus haut niveau.

Le projet de remonter en Ligue 2 le plus rapidement possible est séduisant ?

Après, il ne faut pas trop le crier haut et fort non plus et l'afficher (rires). On verra où on se situera. Mais le club a vraiment un projet intéressant.

Vous pouvez jouer sur plusieurs postes. Défenseur central, latéral droit, milieu de terrain. Comment vivez-vous ce côté polyvalent, qui peut vous faire beaucoup bouger sur le terrain suivant les absences des uns et des autres ?

C'est aussi pour cette raison que j'ai quitté Annecy. Je jouais un peu partout, et je voulais, à mon âge, être stable. C'est un atout, certes, mais à un moment, ça dessert, parce que c'est compliqué pour les repères. Après, si cette année on a besoin de moi à un poste différent, je ne ferai pas la fine bouche, je ne me poserai pas de questions et je me donnerai à fond. Mais voilà, j'ai dit au coach je voudrais rester sur un ou deux postes maximum, et ne pas faire le couteau-suisse toute l'année.

Sur quel(s) poste(s) êtes-vous prévu au DFCO ?

Pour le moment, on a parlé que de défenseur central et après on verra selon les besoins. Moi, je préfère rester à un poste toute la saison, et après, s'il faut dépanner, je le ferai avec plaisir et je donnerai le maximum pour aider l'équipe.

Sur ce poste de défenseur central, Daniel Congré (38 ans) vient de signer un nouveau contrat. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de partager la charnière avec ce joueur d'expérience (plus de 550 matchs entre Ligue 1 et Ligue 2) ?

Pour un joueur comme moi, c'est un honneur de jouer avec lui. En plus, c'est un top mec, c'est un exemple. Au quotidien, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, quelqu'un de sérieux, il se donne toujours aux entraînements, c'est quelqu'un de très carré. Quand on le regarde, on a qu'à suivre pour progresser. C'est important d'avoir un joueur comme ça. En plus, il pourra recadrer le vestiaire puisqu'il a des expériences de Ligue 1. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le club et pour les jeunes surtout, qui auront un exemple valable à suivre tout au long de la saison.

Quel est votre regard sur le nouvel entraîneur, Benoit Tavenot ?

Il sait ce qu'il veut (rires). C'est un coach qui aime les joueurs qui travaillent, qui est déterminé, qui a des principes de jeu. Je m'y retrouve un peu, parce qu'à Annecy on avait quelques principes identiques dans le pressing, etc. Il aime les choses carrées et il nous apporte cette niaque, cette envie. On pourra aller loin si on le suit.

A-t-il fixé des objectifs ? De matchs gagnés ? Ou de classement d'ici la trêve hivernale ?

Non, non. Dans tous les cas, je n'aime pas trop ça. Tu peux être premier à la trêve et finir dans les six derniers ou dans les six derniers à la trêve et finir dans les deux premiers à la fin de saison. Il faut toujours rester en position pour jouer la montée. Je pense que c'est l'objectif du club. On ne peut pas se cacher, vu les infrastructures et vu ce que met le club en place. On ne va pas se mentir, on vise la montée quand même !

Êtes-vous impatient de passer aux choses sérieuses, et de commencer le championnat ?

Oui, c'est sûr que la prépa ce n'est pas le plus fun, mais bon, on est obligés de passer par là pour bien commencer le championnat. Je suis impatient de débuter ce championnat. En plus, on commence à la maison donc on va essayer de faire bonne figure et de remporter ce premier match. On est très très pressés de commencer le championnat.

Vendredi soir, le DFCO reçoit Bourg-en-Bresse, pour le dernier amical de la préparation. Que va-t-on chercher sur ce genre de rencontre ?

On va chercher des petits détails, d'être bien en place tactiquement, de ne pas prendre de buts, de montrer tout ce qu'on a fait pendant la prépa et surtout de bien finir, avec une victoire. Pour engager le championnat avec le plein de confiance, c'est important.

Quels "détails" faut-il encore régler selon vous ?

Mettre plus d'intensité, et essayer de ne pas prendre de buts. Contre Annecy (victoire 4-1), on en a quand même pris un. On est une nouvelle équipe, recomposée à 90% ou plus, c'est de trouver plus de connexions, plus de liant. Sur ce dernier match, on va essayer de bonifier tout ce qu'on a fait pendant la prépa, parce qu'on a bien travaillé, et on va essayer de bonifier ça et de bien finir.

Avec cet effectif remodelé, il faut s'attacher à créer de la cohésion, une osmose ...

Dans le football, ce n'est pas très compliqué d'être amis. On se voit assez quotidiennement pour créer du lien et pour se connaître (rires). On a fait un stage, ça nous a permis d'être soudés. Maintenant, il faut que ça dure sur le long terme, avoir une bonne cohésion. Si on veut avoir des résultats et monter, il faut bien vivre ensemble, c'est important.