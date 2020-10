DFCO : le gardien de but Saturnin Allagbé arrive de Niort

Le DFCO tient le remplaçant d'Alfred Gomis, parti à Rennes, au poste de gardien de but ! Il s'agit de l'international béninois Saturnin Allagbé, 26 ans, qui arrive de Niort (Ligue 2). Le club l'a annoncé sur son site internet. Il s'est engagé pour quatre ans, jusqu'en 2024. En l'espace de quelques semaines, avec les départs de Gomis et Runarsson, la situation des gardiens du DFCO est bien chamboulée, avec selon toute vraisemblance Allagbé en numéro 1, et Anthony Racciopi, recruté à l'Olympique Lyonnais, en numéro 2.

Plus de 100 matchs avec Niort

Saturnin Allagbé était un pilier de l'effectif niortais, qualifié "d'incontournable" par le site de référence MaLigue2. Au club depuis 2014, il a joué plus de 100 matchs avec le maillot de Niort.

"Quand un club de Ligue 1 te contacte, cela donne envie"

L'intéressé s'est exprimé sur le site du DFCO : "Quand un club de Ligue 1 te contacte, cela donne envie. Après avoir discuté avec les dirigeants du DFCO, j’ai pensé qu’il s’agissait du bon moment pour moi de passer un nouveau cap. La Ligue 1 est un rêve de gosse qui devient réalité, mais ce n’est pas une fin en soi. Maintenant, il faut être à la hauteur et continuer de travailler dur".

L'avis de Stéphane Jobard sur son nouveau gardien

Qu'est-ce qui a convaincu le DFCO de jeter son dévolu sur ce gardien de but ? La réponse de l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard : "C'est un gardien qui a connu le poste de numéro 1, c'est important pour connaître le poids des responsabilité. Il est capable de s'imposer dans le domaine aérien, il va vite au sol, il a une présence dans le but. Il a du potentiel, on pense qu'il peut encore franchir un palier".

Stéphane Jobard explique ce qui a séduit le club dans le profil d'Allagbé Copier

L'avis de Grégory Coupet

Grégory Coupet, entraîneur des gardiens, a donné son avis sur nouveau protégé sur le site du club : "C’est un gardien moderne et un vrai leader. Il commande beaucoup sa défense, joue haut et sait couper les trajectoires. Cela me plaît beaucoup. Il est hyper réactif et tonique. Il s’agit d’une concrétisation de sa belle évolution. Il va venir au DFCO avec beaucoup d’ambition et de détermination".