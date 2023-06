DFCO, le grand flou après la descente en National

Le 2 juin dernier, le DFCO descendait de Ligue 2 à National, après sa défaite sur la pelouse du Havre , et une 18e place finale. Plus de deux semaines plus tard, de multiples interrogations demeurent concernant l'avenir du club - qui a vécu sa deuxième relégation en trois saisons.

ⓘ Publicité

La vente du club se précise

En février dernier, le président du DFCO, Olivier Delcourt, martelait qu'il n'avait eu "aucune offre", précisant alors que "le club n'est pas à vendre". Mais comme le dit le poncif, tout va très vite dans le football. Début juin, après la relégation, Olivier Delcourt a bien confirmé avoir mandaté une société, SportValue , pour mener la vente du club. "Des discussions sont bien avancées quand même, il y a plusieurs candidats. Des discussions sont engagées depuis un certain temps (...). Les personnes que j'ai en face, ce sont des gens solides", déclarait-il.

Comme révélé par le Bien Public puis par le journaliste Romain Molina , le DFCO intéresserait particulièrement des investisseurs américains. La famille Binnie , qui serait en pole position. Le DFCO étant pressé par la nécessité de préparer la saison prochaine et de s'assurer une stabilité sur le plan financier, les négociations devraient s'accélérer dans les prochains jours.

Le passage devant la DNCG

Comme annoncé par Olivier Delcourt en conférence de presse au début du mois, jeudi 22 juin, le DFCO a rendez-vous devant la DNCG , l'instance surnommée "le gendarme financier du foot français". La saison dernière, en 2021/2022, Dijon avait perdu de l'argent , 685.000 euros, une première depuis plus de 10 ans, et accusait une dette de plus de 15 millions d'euros, selon les comptes publiés.

En National, le montant des droits TV va fondre, tout comme les recettes issues du sponsoring, de la publicité et de la billetterie. L'avenir financier est donc très incertain, d'où le processus de vente du club qui a connu un véritable coup d'accélérateur en quelques semaines. Passer la DNCG est une étape importante en vue du rachat. Si l'instance ne prend pas de mesure à l'encontre du DFCO, ce serait un signal positif pour les investisseurs.

"Le principal c'est d'attendre le passage devant la DNCG jeudi, pour savoir si le DFCO peut continuer en National, a prévenu de son côté le maire de Dijon, François Rebsamen, interrogé en amont du conseil municipal . Le président a fait beaucoup d'efforts pour ça, et j'espère qu'il y aura après un accord avec des investisseurs, que ce soit les américains ou d'autres".

À lire aussi Le DFCO relégué en National, quelles conséquences sur le plan financier ?

Le recours

"Suite à l'envahissement de terrain - où des joueurs dijonnais ont été bousculés - et la décision finale de l'arbitre, le DFCO a décidé de déposer une réserve", écrivait le DFCO sur ses réseaux sociaux dans la soirée après la défaite en Normandie. Selon le président Olivier Delcourt , elle devait être étudiée par la commission des stades de la LFP, mercredi 7 juin. "On va voir ce qu'ils vont décider, et en fonction, on défendra notre position", déclarait-il alors.

Visiblement, rien n'a été décidé qui mérite pour l'instant de prendre position. Toutes nos sollicitations à ce sujet sont restées lettre morte.

Quel entraîneur ?

Qui sera sur le banc du DFCO la saison prochaine ? Pascal Dupraz, qui a failli réussir sa mission maintien, s'est porté candidat, mais n'a pour l'instant pas de nouvelles de la part du club. "Je n'ai pas d'aversion à entraîner en National", annonçait-il le 9 juin dernier au micro France Bleu Bourgogne, craignant de subir les conséquences de la vente du DFCO : "Je comprendrais mal d'être, au bout de trois mois, l'entraîneur qui est congédié sous prétexte que le club est racheté".

D'autres entraîneurs sont pistés, même si, une nouvelle fois, le nouvel investisseur pourrait vouloir faire lui-même ses propres choix. L'Equipe avance le nom de Benoît Tavenot, adjoint de Frédéric Antonetti à Strasbourg. Ainsi que celui de Laurent Peyrelade, ancien entraîneur de Rodez. Selon nos informations, ce dernier avait également été sondé par les dirigeants dijonnais au moment de l'éviction d'Omar Daf en avril, tout comme l'avait été Bruno Irles, ex-coach de QRM et Troyes.

Comme indiqué par le Bien Public , une autre piste mènerait au tandem Roland Vieira, ancien entraîneur du Puy (qui évoluait la saison dernière en National) et de son adjoint Florent Balmont (joueur du DFCO entre 2016 et 2020). Selon nos informations, Jean-Michel Cavalli, sélectionneur du Niger, aurait également été sondé.

Avec quels joueurs ?

Pour l'instant, aucun mouvement n'est à signaler dans le sens des départs. Mais, comme l'indique le Bien Public , peu de joueurs vont rester au club, puisque les salaires vont mécaniquement baisser à cause (ou grâce) à des clauses dans leurs contrats.

En plus des jeunes qui ont signé leurs premiers contrats professionnels à Dijon (Yanis Chahid, Rayane El Khamali, Reda Benchaa, Zoran Moco, Walid Nassi), qui fera partie de l'effectif dijonnais en National la saison prochaine ? Le DFCO avait prévu une feuille de route pour un mercato version Ligue 2, avec un intérêt par exemple pour le milieu offensif de l'AJ Auxerre, Mathias Autret. Mais en National, les plans sont bien sûr chamboulés.

"Pour l'effectif, j'ai des pistes, déclarait le 5 juin Olivier Delcourt. Il faut prévoir des choses, on travaille beaucoup sur la saison prochaine, si ça (la vente du club) prend du temps, on ne va pas se retrouver à débuter le championnat, avec rien du tout". Pourtant, deux semaines plus tard, rien n'a bougé et peu d'informations filtrent. Selon nos informations, le profil de l'attaquant de Martigues (National) Romain Montiel (28 ans) pourrait intéresser le DFCO.

À lire aussi Ancien du club, Romain Philippoteaux propose de revenir aider le DFCO en National

Quel calendrier pour la préparation ?

Extrêmement silencieux dans sa communication sur son équipe fanion - au delà de la campagne de réabonnement et des vœux pour les anniversaires - le DFCO n'a encore rien annoncé concernant le programme de l'été, et la phase de préparation d'ici la reprise du championnat. Sans savoir qui sera l'entraîneur, difficile de se projeter. Un match amical contre Auxerre est toutefois fixé au 14 juillet, annoncé par le club icaunais.

La saison dernière, le DFCO avait repris l'entraînement le 22 juin, pour une reprise du championnat le 30 juillet. Soit 38 jours avant le retour à la compétition. Pour réaliser une préparation sur une durée équivalente, le National commençant le 11 août, le DFCO devrait revenir à l'entraînement la première semaine de juillet. Soit quinze jours à partir d'aujourd'hui pour bâtir une équipe avec un effectif qui sera totalement remodelé, ou presque. Quel chantier !

Contactée à plusieurs reprises, la direction du DFCO n'a pas donné suite à nos sollicitations.