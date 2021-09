DFCO - Le jeune Wilitty Younoussa fait sensation, "il nous fait penser à N'Golo Kanté"

Ce n'est pas le joueur le plus connu de l'effectif du DFCO ... pour l'instant. En ce début de saison, Wilitty Younoussa, milieu de terrain camerounais de 20 ans, reçoit les louanges des supporters dijonnais et de son entraîneur, Patrice Garande.

Il est apparu timide au moment de s'asseoir derrière les micros, pour la première conférence de presse de sa carrière. "Tranquille Wilitty", le rassure le service communication du DFCO. "Espérons que ce soit tranquille !", répond Wilitty Younoussa avec un grand sourire. Le jeune milieu de terrain camerounais, qui vient de fêter ses 20 ans, va pourtant devoir s'y faire s'il continue de bluffer à ce point les observateurs des "Rouges". Arrivé le dernier jour du mercato d'hiver en janvier 2020, en provenance de l'AS International Football Académie, à Yaoundé (Cameroun), il a joué depuis six matchs avec Dijon - dont trois cette saison en Ligue 2. Avec brio. Une passe décisive, un entrain incroyable, un culot remarqué. On ne peut pas dire que l'on soit surpris sur France Bleu Bourgogne, tant notre "chouchou" avait déjà impressionné sur ses rares entrées en jeu lors de la saison 2020/21.

"Il a ce truc que N'Golo Kanté avait"

Patrice Garande s'est montré dithyrambique sur le milieu de terrain, qu'il a lancé pour la première fois depuis son arrivée, face à Dunkerque : "J'adore ce gamin, j'adore l'homme, il arrive tous les matins avec la banane, on lui propose n'importe quoi à l'entraînement, il est toujours partant. Pour un entraîneur, c'est que du bonheur". Sur le terrain, "il a beaucoup de qualités", détaille le coach des "Rouges" : "Il est bon dans la récupération et l'utilisation du ballon. Il peut encore faire beaucoup mieux, il a besoin aussi de prendre la température du niveau de ce championnat. Je n'ai aucun doute avec lui". "J'ai fait une bonne prestation", répond Younoussa modeste. "Il (le coach) m'a dit qu'il me faisait confiance, et qu'il fallait que je ne joue que de l'avant en entrant en jeu".

Patrice Garande ose la comparaison qui a sauté aux yeux des observateurs depuis le début de la saison. "Toutes proportions gardées, il nous fait penser à N'Golo Kanté. De par le gabarit, mais il a aussi ce 'truc' que N'Golo avait, avance-t-il. Je ne suis pas en train de dire qu'il a le niveau de Kanté, mais il a beaucoup de choses qui ressemblent dans son jeu". Patrice Garande est bien placé pour en parler et pour cause : c'est lui qui a lancé le champion du monde 2018 N'Golo Kanté à Caen, entre 2013 et 2015.

Je ne suis pas en train de dire qu'il a le niveau de Kanté, mais il a beaucoup de choses qui ressemblent dans son jeu - Patrice Garande

"Je pense qu'il n'est pas le seul", répond Younoussa à propos de cette comparaison. "Même mes coéquipiers me comparent à Kanté, même là où j'étais avant, vu que je faisais autant d'efforts, que j'allais à fond, explique-t-il avec beaucoup d'humilité et sans aucune once de vantardise dans la voix. Je crois que c'est cette capacité au niveau des efforts, puisque moi aussi je suis un joueur qui ne lâche pas, qui court tout le temps après la balle. Je ne suis presque jamais fatigué".

Je ne suis presque jamais fatigué - Wilitty Younoussa

Sur son positionnement, Younoussa dit préférer un rôle de "box-to-box" au milieu. "Il peut jouer un plus haut dans un milieu à trois, il a la qualité pour casser les lignes, indique Garande. Il n'est pas timoré, il tente des choses. Pour moi, il a tout ce qu'il faut pour s'imposer et faire une carrière. Quelquefois on peut se dire 'il faut attendre un peu, est ce qu'il va garder cette mentalité ou est-ce qu'il va changer ?' Lui, il ne changera jamais".

Wilitty Younoussa espère grapiller davantage de temps de jeu avec son nouvel entraîneur. "Il est exigeant, je trouve que c'est bien, c'est la meilleure façon de faire progresser les jeunes comme moi, se satisfait le jeune camerounais. Si tu n'es pas dur et direct avec nous, tu peux échouer". Et pourquoi pas "profiter" de la blessure de Lucas Deaux pour prendre la place vacante au milieu face à Caen, mardi 21 septembre, pour la 9e journée de Ligue 2 ?

Il est petit, il est gentil, il n'a pas (encore?) bouffé Léo Messi

Mais la comparaison avec N'Golo Kanté ne s'arrête pas à l'aspect technico/tactique, on peut la prolonger au tempérament du joueur. En dehors du terrain, sur les vidéos diffusées par le club, on le voit régulièrement se faire chambrer par ses coéquipiers. "Tous me disent que je suis trop gentil, moi ça me va, ça ne me dérange pas, c'est comme ça que je suis, toujours souriant", répond le jeune joueur.

Comme N'Golo Kanté, "Il est petit, il est gentil" selon la chanson qui consacrait le joueur de Chelsea lors de la Coupe du monde 2018. Il ne lui reste plus qu'à "bouffer Léo Messi" et la comparaison sera parfaite ! "Si on me met face à Messi, bien sûr que je ne vais pas me laisser faire !", s'amuse Younoussa. Reste à croiser les doigts pour tirer le PSG en Coupe de France, ou bien il faudra remonter ET prolonger Younoussa, pour l'instant en fin de contrat en juin 2022.

Attention aux étiquettes

Mourad Meghni, Yohan Gourcuff, Marvin Martin, aucun "nouveau Zidane" n'a eu la carrière de l'illustre marseillais. Attention donc à ne pas brûler les ailes de Younoussa et à le juger pour l'instant à l'aune de ce qu'il est : un joueur de seulement 20 ans, rafraichissant dans son envie de s'amuser sur la pelouse, et qui a joué seulement six matchs en pro (trois en Ligue 1, trois en Ligue 2). Pas d'emballement, mais il faudra garder un œil attentif : un vieux poncif ne dit-il pas que "tout va très vite dans le football"?. La preuve, N'Golo Kanté est passé en trois ans de de joueur du SM Caen à double champion d'Angleterre et champion du monde.