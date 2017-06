DFCO : le point sur le recrutement

A une semaine de la reprise de l'entraînement pour les joueurs dijonnais, Olivier Delcourt, le président du DFCO fait le point sur le recrutement en vue de la saison 2017-2018. Après le départ de Pierre Lees-Melou et l'arrivée d'Eden Massouema, les dirigeants veulent recruter encore sept joueurs.

Le mercredi 28 juin, les supporters dijonnais découvriront au moins une nouvelle tête au sein de l'effectif professionnel du DFCO, peut-être trois ! En effet après l'arrivée d'Eden Massouema, milieu de terrain de 19 ans en provenance du Paris FC, Olivier Delcourt, le président, annonce deux nouvelles recrues pour la reprise de l'entraînement : "on souhaite recruter dans toutes les lignes. Il nous faut au moins un défenseur central, un milieu de terrain pour remplacer le départ de Pierre Lees-Melou et un attaquant."

Ces derniers jours beaucoup de noms ont circulé sur les réseaux sociaux. Ainsi, Laurent Ciman, défenseur central international belge de l'Impact Montréal, est revenu dans les conversations. "C'est un joueur que nous suivons depuis plusieurs mois," reconnait Olivier Delcourt, "mais pour des raisons familiales, il préfère rester au Canada. Je ne désespère pas," admet le président du DFCO.

Le cas Reynet en suspend

Concernant un éventuel départ de son gardien Baptiste Reynet, Olivier Delcourt est catégorique : "on laissera partir Baptiste que si on trouve un gardien du même niveau pour le remplacer. Et on sait que le marché des gardiens est restreint. Après il y a aussi la piste de Benjamin Leroy (gardien remplaçant, NDLR) que l'on doit étudier."

Enfin, parmi les joueurs que l'on devrait retrouver la saison prochaine sous les couleurs dijonnaises, on peut citer Adam Lang, Florent Balmont et Julio Tavares.