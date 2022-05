DFCO : futur entraîneur, objectif remontée, mercato ... les annonces du président Olivier Delcourt

Pendant trois heures, lundi 16 mai 2022, France Bleu Bourgogne s'est installé au centre d'entraînement du DFCO, à Saint-Apollinaire. Une émission en direct, en présence d'une dizaine d'auditeurs, à la rencontre des membres du staff, des joueuses du DFCO féminin, de la section foot fauteuil. Entre autres ! Moment très attendu : le bilan de la saison, dans 100% DFCO, avec le président Olivier Delcourt, et le néo-retraité Fred Sammaritano.

Réécoutez notre émission "bilan de la saison", avec Olivier Delcourt et Fred Sammaritano

Ce qu'il faut retenir de l'interview du président Delcourt

Sur le futur entraîneur

Olivier Delcourt : "Il y a une liste de coachs, à peu près une dizaine, qui sont reçus par Emmanuel Desplats (directeur général) et Gérard Bonneau (directeur du recrutement). A l'issue, il me feront un bilan, avec les atouts positifs, négatifs. On choisira deux-trois coachs, que je rencontrerai. Et au final, on choisira le futur coach du DFCO. Pour moi, la priorité, c'est d'avoir un bon binôme, avec un coach et un adjoint, mais différents, complémentaires. Qu'ils amènent un nouvel élan dans ce groupe qui est un groupe de qualité. J'espère avoir le coach au plus tard à la fin de la première semaine de juin"

Olivier Delcourt sur le nom du futur coach : Frédéric Bompard (ex-adjoint au DFCO et ex-entraîneur de Guingamp) ?. "Je l'ai rencontré, mais il y en a entre huit et neuf autres". Jean-Marc Furlan (entraîneur de l'AJA)? "Pas rencontré". David Guion (entraîneur de Bordeaux) : "J'avais fait un entretien avec lui (l'été dernier, lorsqu'il cherchait un remplaçant pour David Linarès), le lendemain dans la presse est paru qu'il avait refusé le club ... mais je ne l'avais pas choisi non plus. Donc il ne viendra pas à Dijon, c'est sûr". "On voit tout types de coachs, des jeunes, des expérimentés et même étrangers. Comme ça, on a un panel complet pour le choix".

Sur le mercato

Une réunion a lieu ce mardi 17 mai au DFCO, "pour l'effectif pour la saison prochaine, et il y aura déjà des décisions de prises", précise Olivier Delcourt.

Romain Philippoteaux (prêté cette saison, sans option d'achat, part Brest) : "Pour l'instant il n'y a pas de discussions. Il retourne à Brest, après on verra. Quitte à recruter des joueurs, autant voir aussi avec le nouveau coach".

(prêté cette saison, sans option d'achat, part Brest) : "Pour l'instant il n'y a pas de discussions. Il retourne à Brest, après on verra. Quitte à recruter des joueurs, autant voir aussi avec le nouveau coach". Ahmad Ngouyamsa et Wilitty Younoussa (les deux sont en fin de contrat). "Il y a des discussions très avancées avec eux pour une prolongation. On doit décider ce mardi, mais c'est bien parti, mardi ou dans les jours qui viennent". Pourquoi est-ce que ça tarde ? "Ce sont des discussions, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les agents. Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec les agents. En tout cas les joueurs ont la volonté de continuer l'aventure avec club, et nous aussi".

(les deux sont en fin de contrat). "Il y a des discussions très avancées avec eux pour une prolongation. On doit décider ce mardi, mais c'est bien parti, mardi ou dans les jours qui viennent". Pourquoi est-ce que ça tarde ? "Ce sont des discussions, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les agents. Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec les agents. En tout cas les joueurs ont la volonté de continuer l'aventure avec club, et nous aussi". Amir Arli a rompu son contrat avec le club : "Il est parti, il y a déjà trois semaines. Il a souhaité partir avant la fin de la saison. Je ne sais pas pour quelle destination. Il y a toujours des regrets de voir des jeunes partir, après on ne va pas les garder s'ils ne jouent pas".

a rompu son contrat avec le club : "Il est parti, il y a déjà trois semaines. Il a souhaité partir avant la fin de la saison. Je ne sais pas pour quelle destination. Il y a toujours des regrets de voir des jeunes partir, après on ne va pas les garder s'ils ne jouent pas". Le retour de joueurs prêtés par le DFCO (Assalé, Ndong, Chouiar, Benzia, Konaté, Celina) ? : "Je ne le souhaite pas obligatoirement, je ne souhaite pas tous les revoir, peut-être un ou deux à la rigueur ... mais le reste ce n'est pas la peine. On n'a pas besoin de mercenaires au DFCO". Assalé et Celina ? "A voir. J'espère que tous trouveront des clubs".

Sur les objectifs

Olivier Delcourt : "L'objectif sera de finir dans les deux premiers. L'objectif c'est de monter dès la saison prochaine. J'avais dit trois ans, mais il faut toujours viser le plus haut pour essayer de l'atteindre. Si on vise le milieu ... Il faut vraiment qu'on fasse 1er ou 2e. Il faut être ambitieux, on a un groupe étoffé, aguerri à la Ligue 2, donc il n'y a pas de raisons qu'on n'y arrive pas. Qu'on annonce ça ou le maintien ou autre chose, la critique est facile, en tout cas pour avoir rencontré tous les joueurs en fin de saison, ils sont ambitieux et revanchards par rapport à cette saison".

3h en direct du centre d'entraînement du DFCO : réécoutez l'émission

Découverte des coulisses en compagnie d'une dizaine d'auditeurs : visite des vestiaires, découverte des terrains à l'extérieur et à l'intérieur. Mais également des interviews avec Nicolas Didry, kiné, Fabien Tissier, préparateur physique, Florian Tissié et André Halm de la section foot fauteuil, Ophélie Cuynet et Hélène Fercocq du DFCO féminin, Fred Sammaritano, milieu offensif et futur néo-retraité, ainsi qu'avec le président du DFCO Olivier Delcourt.

REPLAY - Dans les coulisses du DFCO ! Copier