DFCO/Lens : à quatre-vingt-dix minutes de la ligue 1

Le barrage retour L1/L2 se joue ce dimanche 2 juin au stade Gaston Gérard de Dijon. Au match aller, Dijon et Lens n'ont pas réussis à se départager, score final 1 but partout. Un résultat qui semble donner un léger avantage aux dijonnais qui vont jouer le match décisif devant leur public.

Dijon, France

C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses. Au pays du charolais , le charbon qui fit la fortune du "Ch'Nord" sert à faire griller une bonne côte de bœuf. Mais pour qui sera le festin de la ligue 1 ce dimanche soir aux alentours de 23h ?

Avant le début de la rencontre entre Dijonnais et Lensois, Le DFCO semble posséder un léger avantage, celui d'avoir marqué un but à Lens, d'avoir fait match nul 1 but partout et de recevoir pour le match décisif.

C'est une finale, et les finales ne sont belles que lorsque vous les gagnez !

Face à n'importe quelle équipe ce pourrait être déterminant, seulement voilà tout au long de la saison régulière et plus encore pendant les play-off, les nordistes ont montré qu'ils étaient plus à l'aise loin de leurs bases. Le Paris-fc et Troyes adversaires malheureux de Lens lors des tours précédents des barrages peuvent en témoigner.

Alors oui, Dijon semble en position de force, encore faut-il de l'aveu de l’entraîneur Dijonnais Antoine Kombouaré : finir le travail, et finir le travail, c'est faire mieux qu'au match aller" , "C'est une finale, et les finales ne sont belles que lorsque vous les gagnez !"