DFCO - Deux blessés avant le 7e tour de Coupe de France contre Saint-Apollinaire

Le DFCO fait son entrée en Coupe de France, samedi 13 novembre 2021, au 7e tour face aux amateurs de Saint-Apollinaire. Dijon qui compte deux nouveaux blessés : Mickaël Le Bihan et Adama Fofana.

Après deux défaites consécutives, une petite pause dans le championnat de Ligue 2 pour le DFCO. Les "Rouges" (Ligue 2) font leur entrée en Coupe de France, au 7e tour, face au voisin de Saint-Apollinaire (National 3). Coup d'envoi samedi 13 novembre à 18 heures, au Stade Gaston Gérard.

Deux nouveaux blessés

Coup dur pour le DFCO, avec deux joueurs titulaires blessés, et pour plusieurs semaines. Mickaël Le Bihan, touché à la cuisse, sera absent au moins trois semaines. "On devrait le récupérer après Auxerre", indique Patrice Garande.

L'autre blessé, c'est le jeune Adama Fofana, arrivé au dernier jour du mercato d'été. Il a "un problème au genou, avec un ligament touché", explique son entraîneur, après un coup reçu à Ajaccio. Il doit faire des examens et rencontrer des spécialistes. Son absence est estimée entre dix et douze semaines.

Des retours !

La défenseur Jonathan Panzo fait son retour. Blessé depuis le début de la saison, son dernier match remonte au 16 mai 2021, une défaite contre Nantes. Retour également de Bryan Soumaré, qui a joué six matchs cette saison, et qui n'est plus apparu depuis le déplacement à Pau fin août - il a été assez durement touché par le Covid. Le défenseur Zargo Touré, absent depuis plusieurs semaines, est également de retour.

Trois joueurs avec leurs sélections

Le DFCO devra faire sans ses trois joueurs appelés avec leurs sélections, puisqu'il n'y a pas de trêve en Ligue 2. Bruno Ecuele-Manga (Gabon), Sénou Coulibaly (Mali) et Mattéo Ahlinvi (Bénin), sont concernés.

Baptiste Reynet toujours blessé

Comme lors du déplacement en Corse le weekend dernier, Anthony Racioppi devrait garder la cage du DFCO. Le titulaire habituel, Baptiste Reynet, se remet toujours d'une entorse à la cheville.

Au rayon des absents, Jordan Marié soigne toujours son genou, Romain Philippoteaux sa cheville.

Sammaritano capitaine

"Fred Sammaritano va jouer, il sera même capitaine de l'équipe", a indiqué Patrice Garande.

