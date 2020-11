DFCO : les explications du président Delcourt après les évictions de Jobard et Luyindula

Le coup de théâtre est arrivé jeudi 5 novembre 2020 dans la soirée, par voie de communiqué de presse : le DFCO écarte son entraîneur, Stéphane Jobard, et son directeur sportif, Péguy Luyindula. Une décision qui intervient trois jours avant le déplacement crucial à Metz, dimanche, puisque Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, n'a toujours pas réussi à gagner un match cette saison. Vendredi, le président du DFCO, Olivier Delcourt, est revenu sur cette décision.

Pourquoi avoir décidé d'évincer Stéphane Jobard et Péguy Lunyindula ?

Ce n'est pas "évincer", c'est me séparer. Ce n'est pas une décision facile à prendre, parce que ce sont deux personnes que j’apprécie humainement. Après, les résultats sportifs ont fait que de semaines en semaines, les choses se compliquaient. C'est devenu inévitable pour moi. Je suis un président proche de mon groupe, de mes joueurs, et je sentais quand même qu'il y avait une certaine cassure au niveau des joueurs par rapport au coach. Pour Péguy, c'est un ensemble de choses. J'avais dit qu’au niveau du recrutement, je n'étais pas content. En tant que président, je me dois de prendre des décisions et je les assume. Le plus important, c'est qu'on fasse tout pour sauver le club, le maintenir en Ligue 1. Maintenant, c'est aux joueurs de mouiller le maillot, c'est ce que je leur ai dit quand je les ai vu à la reprise de l'entrainement. Je veux qu'on retrouve des valeurs, celles d'un club familial, de la proximité. Je n'incrimine personne, mais on va resserrer les lignes, dés maintenant, autour de David (Linarès) que je remercie d'avoir pris l'intérim.

Quand avez-vous pris votre décision ?

La décision a été mûrie depuis quelques semaines, depuis le match de Strasbourg (la 4e journée, ndlr). Après, il y a eu Bordeaux (défaite 3-0, ndlr) ... ça fait donc quand même quelques temps. J'ai l'habitude de laisser du temps au temps maintenant, mais à un moment donné il faut quand même agir. J'ai mûri, j'ai laissé le temps. On savait qu’au niveau des joueurs, il y avait besoin d'un certain temps d'adaptation, certains qui n'étaient pas prêts physiquement. Vis-à-vis du coach, je voulais qu'il ait le maximum de cartouches ou d'armes pour pouvoir combattre. Après, les choses n'ont pas pris, et il a fallu en arriver là. Ce ne sont pas des décidons faciles.

Quel(s) effet(s) espérez-vous ?

Maintenant, ce que je veux, c'est une équipe, un état d'esprit, ce qui nous manque aujourd'hui. Ce n’est pas un électrochoc, c’est qu'à un moment donné quand les choses ne vont pas, il faut agir. J'ai réuni les capitaines dans la semaine, ils en ont conscience. Il faut que chacun individuellement prenne conscience, qu'on retrouve de la fierté par rapport à nos supporters, nos partenaires, en cette période de covid compliquée où tout le monde en tringle, tout lemonde en bave. Je leur ai dit que la moindre des choses, c'est de donner du bonheur et du plaisir à tout le monde.

Vous en voulez aux joueurs ?

On a vu les attitudes sur le terrain contre Lorient ... On a la chance et le mérite d'être en Ligue 1. Ils ont le mérite et la chance d'être des joueurs professionnels en Ligue 1, il faut qu'ils se comportent comme tel. Certains imaginent que si le club malheureusement redescend, il suffit de passer un coup de téléphone à son agent pour trouver autre chose, mais compte tenu de la conjoncture ça peut être compliqué. Il faut qu'ils aient de la fierté, vis-vis de leur famille, vis à vis d'eux mêmes. On a une équipe qui est au niveau, on l'a vu contre Montpellier (2-2) et contre Rennes (1-1). On n'a rien vu contre Bordeaux et pas grand chose, si ce n'est en défense, contre Lorient (0-0). Il faut que ça change.

Pourquoi ce timing, à trois jours du match important contre Metz ?

Je n'ai pas de réponse là-dessus, ça s'est fait au feeling. J'ai rencontré les joueurs, je les ai vu depuis lundi, ça s'est fait comme ça, ce n'était pas calculé, ça aurait pu se faire la veille.

Avez-vous des regrets ?

Même si je regrette d'en être arrivé à une telle situation, je ne regrette pas d'avoir nommé Péguy directeur sportif, en voulant faire évoluer le club, changer les choses. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il faut en tirer les conséquences et passer à autre chose. A la fin du mercato, ça a plus que cloché, puisqu'on devait faire un attaquant qu'on n'a pas fait (Ali Sowe, son transfert a capoté dans les toutes dernières minutes du mercato). Ça m'a fortement contrarié.

Vous regrettez d'avoir laissé partir des cadres ? (Tavares, Gomis, Amalfitano)

Je les ai tous eu jeudi soir. Ils m'ont tous appelé. Je les regrette, après il y a eu des propositions. Julio avait une très belle proposition en Arabie Saoudite et il est parti. Romain jouait beaucoup moins, il a eu cette proposition au dernier moment, il lui restait 6 mois de contrat, je n'allais pas lui refuser de faire un bon contrat à l'étranger.

Avez-vous des pistes pour le nouvel entraîneur ?

David Linarès passe en ce moment son diplôme d’entraîneur, c'est compliqué pour lui de faire les deux, compliqué aussi pour une première expérience d’être lancé direct et en passant le diplôme à coté. Je vais me laisser le temps de faire les choses, même si je suis déjà en contact avec certains coachs, que je n'ai pas encore rencontré.

Quel profil recherchez-vous ? Un pompier de service? Ou un entraîneur avec un projet de long terme ?

L'un ou l'autre ... après pompier de service, tout dépend du pompier. En tout cas, je veux trouver la bonne personne qui correspond au DFCO, qui pourra travailler avec notre staff, même si ce nouvel entraîneur arrivera peut-être aussi avec un staff, c'est tout à fait possible. Ça peut être du long terme, du court terme.

Avez-vous eu des contacts avec Bernard Blaquart, ancien entraîneur de Nîmes ?

J'ai rencontré Bernard Blaquart mercredi, pour voir un peu la tendance. Ça ne s'est pas fait pour X raisons ... pour l’instant, après j'ai bon espoir, j'espère. Je ne désespère pas, peut-être que les choses ont été trop rapidement, en tout cas le contact a été excellent, c'est une très bonne personne.

Jocelyn Gourvennec, l'ex-entraîneur de Bordeaux ?

Je confirme qu'il a décliné, il est au Centre d'économie du sport de Limoges, c'est pour ça qu'il a décliné. Comme d'autres coachs qui sont sous contrat ... avec des sélections par exemple.

On a également entendu la rumeur Habib Beye, ancien joueur de l'OM et aujourd'hui consultant pour Canal +, mais qui n'a jamais entraîné ...

Quand on sort de cette situation, c'est un peu compliqué, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'aurai bien pris à l'époque comme conseiller du président. Honnêtement on n'est pas en contact avec lui.

Luka Elsner, l'ancien entraîneur d'Amiens ?

La liste, vous pouvez me la donner, sur la short-list j'en ai 70. On y travaille. Des offres, il y en a plein, plein qui reviennent à chaque fois, souvent les même. Après on ne va pas faire n’importe quoi, je vois plein de choses.

Prévoyez-vous de nommer un nouveau directeur sportif ?

(Il coupe) Pas pour l'instant, c'est clair.

Comment va fonctionner la cellule de recrutement ?

Ils sont trois. Jean-Patrick Morel, Yohann Rivière et Cyril Chapuis. Pour Chapuis, j'ai lu soi disant qu'il voulait s'en aller, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, au contraire. La cellule va travailler avec Olivier Cloarec (directeur général du DFCO, ndlr) et moi, en direct. Loïc Chalier a lui démissionné autour du 20 octobre. Il voulait partir parce qu'il n'était plus du tout en phase avec Péguy. Il a travaillé longtemps au club et je le remercie.

Dernière question, êtes-vous inquiet pour l'avenir du club ?

Non, je ne suis pas inquiet, je suis un combattant. Il y a des choses plus graves qu'on traverse aujourd'hui. On va tout faire pour maintenir le club. Il n'y a pas de crise. J'ai senti plutôt ce matin et hier soir le staff et les joueurs en ordre de marche. Tous les salariés du club n'ont pas abandonné, au contraire, et quand je les ai vu pour certains en pleurs contre Lorient, je ne peux pas supporter ce genre de chose. Nous sommes tous "en mode combattant" pour maintenir le club en Ligue 1, vous pouvez compter sur moi.