DFCO : "Les finances nous permettent de tenir jusqu'à la fin de la saison", selon Olivier Delcourt

C'est un euphémisme : la crise couve dans le monde du football français. Entre les stades vides à cause de la crise sanitaire, les droits TV non-payés par Médiapro pour la Ligue 1 et la Ligue 2 et la quête d'un repreneur, la situation est aussi grave qu'inédite. Mardi 12 janvier 2020, une réunion a eu lieu entre l'UNFP, le syndicat des joueurs, et les présidents de clubs, pour discuter d'une éventuelle baisse des salaires. Quel impact pour le DFCO, où la masse salariale représente "en gros" 60% du budget total ? Négociation autour des salaires, droits TV, espoirs de revoir du public à Gaston Gérard d'ici la fin de la saison et mercato ... on fait le point avec le président du club dijonnais Olivier Delcourt.

Olivier Delcourt, est-ce que le DFCO a entamé une démarche pour baisser le salaire des joueurs ?

Pas encore, mais je suis proche des joueurs. On en a discuté, comme ça. Dans les semaines, dans les jours qui viennent, on va se rencontrer et aborder ce sujet.

Les joueurs sont-ils prêts à faire un effort collectif ?

Les joueurs sont eux-mêmes demandeurs, il n'y a même pas besoin de leur demander, ils se rendent compte de la situation, on en parle. Ils sont très réceptifs. Ils l'étaient déjà au mois de mars, lors du premier confinement. Quelques joueurs avaient proposé des diminutions ou des suppressions de primes, des choses comme ça, ce que je n'avais pas appliqué lors de cet arrêt. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire, entre présidents de clubs "qui se ressemblent", comme Strasbourg, Brest, Lorient, pour avoir une politique et une démarche commune, que ce soit du côté des joueurs ou du côté des clubs.

L'idéal, c'est que les clubs soient d'accord ensemble et qu'on fasse tous à-peu-près la même chose. En tout cas des clubs qui se ressemblent. Je peux comprendre qu'entre le PSG et Dijon, ou Lyon et Dijon, ce ne soient pas du tout les mêmes données économiques. Même si, proportionnellement, les budgets sont plus importants mais les masses salariales sont aussi plus importantes.

Est-ce que la situation économique du DFCO justifie une baisse des salaires ?

Cela se discute en tout cas. Pour moi ça se justifie, oui. Les droits TV étaient censés augmenter il y a quelques mois, aujourd'hui on se retrouve avec zéro droits TV. Pour les salaires, il faut voir avec eux dans quelles proportions on peut trouver un accord pour soulager, mais bon, je les sens tout à fait réceptifs. Les joueurs sont des salariés, même s'ils sont des salariés peut-être un peu à part, qui évoluent dans un monde à part, ils sont à l'écoute et ils voient bien ce qu'il se passe dans le monde actuel, et donc ils sont complètement ouverts.

Doit-on craindre des licenciements au club ?

Aujourd'hui il n'y a pas de licenciements envisagés au club. Les finances nous permettent de tenir jusqu'à la fin de la saison. S'il n'y avait aucune entrée au niveau des droits TV, aucune reprise au niveau des supporters et du public - et des partenaires - on pourrait tenir jusqu'à la fin de la saison. Mais, à la fin de la saison on aurait "mangé" tout nos fonds propres et toutes les économies qu'on a fait depuis 7-8 ans. Ce n'est pas le but. Le DFCO est un club de sport, de foot, mais c'est une entreprise, et une entreprise pour vivre se doit d'avoir des réserves, des fonds propres importants pour voir l'avenir d'un meilleur œil. Entre présidents de Ligue 1, on discute beaucoup, on a beaucoup de réunions, et on va tout faire pour trouver des solutions avec des nouveaux diffuseurs .

Êtes-vous inquiet par la perspective d'une absence de nouveau diffuseur ?

Je ne suis pas inquiet, je pense qu'on va trouver des solutions, même si on a un peu le couteau sous la gorge, quand on lit les déclarations des dirigeants de Canal, qui ont un peu la défaite amère, ce que je peux entendre et comprendre. Maintenant, Canal + est un diffuseur qui a toujours aidé le football français, et je ne désespère pas qu'on puisse trouver des solutions avec eux ... ou d'autres. Parce que de toute façon, à un moment donné, il y a d'autres diffuseurs, sûrement, qui sont en contact avec la Ligue, mais ça c'est la LFP qui est en discussions avec eux et qui doit nous faire un compte rendu dans les jours prochains.

Pensez-vous qu'on reverra des supporters dans les tribunes du Stade Gaston Gérard d'ici la fin de la saison ?

J'espère ! Ça fait trop mal de ne pas avoir nos supporters. On le voit au niveau des résultats - et je ne parle que du DFCO - il y a beaucoup plus de victoires à l'extérieur et de matchs nuls qu'habituellement, et à domicile c'est plus compliqué, notamment pour nous puisqu'on n'a pas encore gagné un match. Et c'est vrai qu'un match sans supporters dans le stade, c'est sans saveur, on a l’impression d'assister à des matchs amicaux. J'espère vraiment, mais malheureusement ce n'est que le covid qui nous commande, il est temps qu'on arrive à s'en débarrasser. Quand ? Je ne suis pas devin, on espère le plus vite possible en tout cas.

Dans ce contexte particulier, est-ce qu'il va y avoir du mouvement au niveau du mercato pour le DFCO ?

Compte tenu des données financières du DFCO, il peut y avoir des arrivées et aussi des départs. Les départs, ce seront des joueurs sur lesquels on compte moins, plutôt en prêt, sûrement, pour qu'ils aient du temps de jeu. Pour les arrivées, ce sera en fonction des opportunités. Dans des crises, il y a toujours des effets d'opportunité. Quand on a un peu de réserves, on peut peut-être se permettre de faire venir un ou deux joueurs, en fonction aussi des besoins de l’équipe, même si pour le coach et moi, on a déjà un bel effectif.

Une recrue en attaque par exemple ?

Dans le secteur offensif, un attaquant qui prendrait la profondeur, pourquoi pas ! Mais on ne le fera pas pour faire. C'est vraiment si on trouve LE joueur pour l'équipe, sinon on restera comme on est et on s'en sortira avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, qui est un bon effectif.

