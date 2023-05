DFCO - "Les joueurs avaient besoin de cet électrochoc", selon le speaker du club

C'est la remontada qu'on espérait plus ! On pensait encore il y a quelques semaines qu'ils allaient descendre de Ligue 2 à National, et puis finalement un changement de coach à neuf journées de la fin du championnat et c'est reparti. Le DFCO affronte le Paris FC ce vendredi 26 mai à Gaston Gérard et pourrait finalement se maintenir. On est avec Anthony Buonocore qui n'a loupé aucun match de la saison, et pour cause, c'est le speaker du DFCO !

France Bleu Bourgogne - Vous êtes chauds ? Ça y est ce soir, vous sentez la pression monter ?

Anthony Buonocore - Oui, c'est rare, mais c'est vrai que ce matin, en se levant, c'est une journée vraiment particulière, encore plus que les autres. On revient de loin !

Vous avez raté aucun match cette saison à Gaston Gérard ?

Ah non, j'ai raté aucun match depuis près de douze ans au stade !

On sait que les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur cette saison, il y a eu des grosses déceptions. Est-ce que c'est dur de mettre de l'ambiance dans un stade à moitié rempli la plupart du temps ?

C'est une difficulté à part entière parce que notre métier, c'est de faire véhiculer des émotions. Quand la saison démarre au mois d'août avec les attentes que l'on connaissait du DFCO et cette potentialité de vouloir remonter en Ligue 1. La ferveur est présente, mais ce qui était dur, c'est d'avoir peu de monde au stade. Les personnes qui étaient quand même présentes y croyaient. On a malgré tout pas eu beaucoup de sifflets. Il y en a eu quand même, des gens qui étaient déçus, mais des personnes qui revenaient. On n'a pas eu de très très faible affluence, mais on a eu une affluence très moyenne. Mais oui, c'est une difficulté parce que on a tellement envie de véhiculer une émotion positive, de faire vibrer les gens, de leur montrer que même si c'est dur, le public est quand même là. C'est vrai que c'est quand même pas simple.

Et le public dijonnais ? On parle souvent de spectateurs et non pas de supporters, ce n'est pas la même chose.

Ce n'est pas la même chose. C'est surtout que c'est une normalité. C'est un club qui est né en 1998. On n'a pas beaucoup d'histoire. Il faut forger cette histoire autour du club. On a ce fil rouge, si j'ose dire, à Dijon, qui fait qu'on est quand même une ville très sportive. Le fait de monter en Ligue 1a pris une ampleur énormissime. Aujourd'hui, je pense que le fait de marquer l'histoire, cette journée va être aussi importante parce qu'on va se maintenir, on y croit, on va gagner ce soir et cette journée va être vraiment importante. On s'en souviendra. Comme on se souvient du match de barrage contre Lens, comme se souvient de la montée en Ligue 1 contre Boulogne, comme on se souvient de la demi-finale de Coupe de France.

Avec un stade qui sera quasiment rempli, c'est une première cette saison, on annonce 15 000 spectateurs. La dernière fois qu'il y a eu autant de monde dans le stade, vous rappelez quand est-ce que c'était ?

Je crois que c'était le match de Saint-Etienne en début de saison. On a eu une très belle affluence. On devait avoir un peu plus de 10 000 personnes dans le stade.

Comment vous expliquez Anthony, ce revirement de situation sur le terrain depuis deux mois ? Tout est dû à l'arrivée de Pascal Dupraz ?

Sur le côté sportif, je suis un peu loin de tout ça. Mais je vais avoir mon œil de supporter bien sûr. L'arrivée de Pascal Dupraz a changé beaucoup de choses. Omar Daf avait fait un travail extraordinaire aussi, mais les attentes n'étaient pas au rendez vous, donc il a fallu changer de système de jeu, il a fallu surtout avoir un autre discours, je pense. Les joueurs avaient besoin d'entendre autre chose et d'avoir cet électrochoc qui a très bien fonctionné d'ailleurs.

Un électrochoc qui permet aujourd'hui d'espérer se maintenir. Si le DFCO se maintient à la fin de cette saison, est-ce que ce sera un miracle ou est-ce que ce sera mérité ?

Il y a des stats qui disaient qu'il y a quelques matches, on était à 9 % de chances de se maintenir, je crois. Et aujourd'hui on doit être à plus de 70 % de se maintenir. Un miracle non, parce que dans le football et dans le sport, quand on y croit et quand on a envie d'y arriver, on se donne les moyens d'y arriver. Les joueurs ont prouvé que c'était possible avec un maître de cérémonie qui s'appelle Pascal Dupraz avec tout son staff qui ont réussi à fédérer autour d'eux. Donc non, pour moi, ce n'est pas un miracle parce que depuis le début de la saison, on savait que c'était une équipe qui pouvait réaliser de grandes choses. Et la Ligue 2, c'est une histoire de séries. Quand on enchaîne les matches, on l'a vu, Saint-Etienne s'est maintenu. Ils ont enchaîné une dizaine de matches sans défaite, ils ont réussi à aller chercher le maintien. Dijon est sur cette dynamique.

Votre pronostic pour ce soir ?

J'espère qu'il y aura des buts. J'espère que Baptiste Reynet fera un "clean sheet", qu'il ne prendra pas de but. Je verrais bien une victoire de Dijon 2 à 0 !