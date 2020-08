DFCO : le groupe ultra des Lingon's Boys repousse son retour en tribune

La reprise de la Ligue 1 pour la saison 2020/2021 devait être la plus belle des fêtes au Stade Gaston Gérard, samedi 22 août 2020, pour la 1re journée du DFCO contre Angers, avec le retour du groupe de supporters ultras des Lingon's Boys. Malheureusement, la crise du coronavirus et le protocole sanitaire mis en place pour enrayer la propagation du virus viennent tout gâcher. Les Lingon's Boys annoncent qu'ils repoussent leur retour au stade, jeudi 20 août 2020, dans un communiqué titré "On attendra encore un peu". Illustrant la différence entre "supporter" et "spectateur", avec les places assises et le siège de séparation entre chaque personnes, ils s'imaginaient difficilement encourager les Rouges "à leur manière".

Il n'est pas possible de supporter notre équipe à notre manière dans ces conditions

D'autres groupes ultras ont pris la même décision

Les Lingon's Boys devaient faire leur retour en bloc central dans la tribune Nord, après un an de boycott. Leur position "sera amenée à évoluer en fonction de la dynamique du virus et des conditions d'accès au stade", précise le communiqué. On peut donc encore croire à un retour des ultras cette saison, si le covid - et les règles sanitaires - le permettent. Les supporters ultras d'autres clubs de Ligue 1 ont pris des décisions similaires, comme à Nantes, à Lorient ou à Strasbourg.