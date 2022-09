DFCO - Loum Tchaouna : "Je commence à prendre mes marques"

Après un bon début de saison, Dijon n'arrive plus à gagner : quatrième revers de rang à Bordeaux et une chute à la 11e place de Ligue 2. Dans une attaque en difficulté depuis quatre matchs, une recrue : Loum Tchaouna, prêté par le Stade Rennais. Interview, après la défaite à Bordeaux.

Depuis la fin du mois d'août, le DFCO possède une nouvelle arme offensive. L'attaquant Loum Tchaouna, qui vient de fêter ses 19 ans début septembre, est prêté - sans option d'achat - pour une saison à Dijon. Polyvalent sur le front de l'attaque, il a disputé trois avec le maillot rouge frappé de la chouette. Titulaire à Bordeaux, le n°9 a livré ses impressions après la défaite 2-1 au Matmut-Atlantique, samedi 17 septembre 2022.

Loum, selon vous, le match nul aurait été mérité ?

Il y a un peu de frustration, on est déçus de la fin de match. On aurait voulu obtenir au moins un point dans ce match-là. Dans les derniers instants, ça poussait beaucoup des deux côtés. On devait calmer plus le jeu, on n'a pas su le faire, on a des regrets.

Vous avez eu du mal à entrer dans ce match ?

On n'a pas su contrer ce que les Bordelais proposaient. On a pris ce penalty rapidement, qui nous a fait mal. On a eu du mal à se relever, puis on a su le faire, et il y a cette fin de match très difficile.

C'est la 4e défaite d'affilée. Est-ce que le groupe est touché ?

C'est vrai que ça met un coup au moral. Le coach est aussi déçu pour nous parce qu'il y a des bonnes choses, on n'a pas tout mal fait. Quatrième défaite, ça fait quand même mal. À nous de réagir très très vite.

Deuxième titularisation en trois matchs avec Dijon, comment se passe votre intégration dans cette équipe ?

Petit à petit, je commence à prendre mes marques. Maintenant, à moi des concrétiser mes actions, c'est à moi de les finir. Je n'ai pas de doutes, je sais que ça va arriver, il faut que je sois encore plus concentré devant le but et je sais que ça va le faire.

Ce serait votre premier but en professionnel (14 matchs joués la saison dernière avec le Stade Rennais, aucun but mais deux passes décisives). Vous l'attendez particulièrement ?

Oui, le premier but en pro, qui pourrait arriver très prochainement ...

Pour cela, il faudra gommer les quelques hésitations devant le but ...

Oui c'est vrai, c'est encore le fait de se comprendre avec les collègues. On n'a pas encore tous les automatismes pour finir les actions comme on le voudrait, même si on c'est répété à l'entraînement. Ça va rentrer dans nos têtes, je n'ai pas de doutes là-dessus.

Loum, vous allez continuer votre parcours avec les équipes de France de jeunes (neuf matchs avec les U16, cinq avec les U17, 17 avec les U19). Pour la trêve internationale qui arrive, vous êtes appelé pour la première fois avec l'Equipe de France des moins de 20 ans !

C'est une fierté. Surtout après l'Euro qu'on a fait en U19 (demi-finale perdue au mois de juin contre Israël, NDLR). Dans la continuité, à nous de nous projeter sur la saison U20 qui finira par une Coupe du monde en juin (du 20 mai au 11 juin 2023, en Indonésie, NDLR).

Ce prêt (sans option d'achat) à Dijon, c'est aussi et surtout pour ça, jouer pour continuer d'être appelé ?

Exactement, pour prendre du temps de jeu. Améliorer mes points forts, mes points faibles. Et aller jusqu'au bout !