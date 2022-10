DFCO - Lucas Deaux : "Pas un groupe avec un état d'esprit de compétiteurs"

Le DFCO est en plein naufrage. La série négative monte désormais à huit matchs d'affilée sans gagner, après la défaite 2-1 chez le dernier du championnat de Ligue 2, Niort, samedi 22 octobre 2022. Dijon pensait tenir sa victoire, avant de prendre un carton rouge, puis de s'effondrer dans les dernières minutes. Le milieu de terrain Lucas Deaux, qui vivait au Stade René-Gaillard sa première titularisation de la saison, a mis les choses au clair après le match : le problème est dans les têtes.

Lucas, les désillusions se répètent ...

On ne peut pas nier une évidence, ça fait huit matchs. On ne gagne pas, on perd chez le dernier alors qu'on mène. Le constat est alarmant. Je ne sais pas si la prise de conscience de chacun se fait, en tout cas, pour moi, c'est sûr que c'est une réponse négative.

On a beaucoup parlé, le président a parlé, le coach a parlé, on s'est parlé entre joueurs. A un moment donné, quand on arrive sur un terrain de football, ça ne sert plus à rien de parler, il faut des actes. Et malheureusement ils ne sont pas là, ou par intermittence.

Comment expliquer cette fin de match, où vous prenez deux buts en quelques minutes alors que vous meniez ?

C'est mentalement, c'est un état d'esprit. Je ne pense pas qu'on a un groupe, en toute honnêteté, avec un état d'esprit de champions, de compétiteurs. "Champion", ça ne veut pas dire être la meilleure équipe de France, mais c'est avoir un moral à toutes épreuves. Se lever chaque matin et avoir comme seule idée en tête : faire le maximum et mettre tous les ingrédients nécessaires pour la réussite au haut niveau. Ne pas avoir de regrets, après un entraînement, après un match, après une journée, et pouvoir se regarder dans une glace.

Comment imaginez-vous inverser cette série ?

Si j'avais la solution ... Ça fait plus de deux ans, en tout cas depuis que Dijon est en Ligue 2, les coachs se sont succédés, et je ne pense pas que ce soient des mauvais coachs, bien au contraire. Donc il faut accepter de se dire que nous, les joueurs, ne sommes pas à la hauteur et nous ne sommes pas bons, tout simplement.

Il va falloir déjà un autre état d'esprit et surtout accepter de se dire la vérité à soi et être honnête envers soi-même. Je pense qu'il y a trop de personnes qui se mentent à elles-mêmes. C'est dur de parler, parce que ça peut être mal interprété ou sorti du contexte.

Après cette série de huit matchs sans gagner, Omar Daf a-t-il toujours le soutien et la confiance du vestiaire ?

Oui ! Dans son discours, il n'y a quasiment aucune choses auxquelles je n'adhère pas, et ce n'est pas du léchage de bottes. Le discours, les idées, le plan de jeu, la méthode ... j'aime beaucoup. C'est personnel. Derrière, ça ne suit pas. C'est alarmant, il faut quand même très très vite prendre conscience de la situation.

Il reste deux matchs de championnat, et la Coupe, qu'on ne commence pas à faire les cons avec ça, si on est sur une pente descendante et une série négative juste avant la trêve (pour la Coupe du monde, jusqu'au 26 décembre, NDLR), après pendant deux mois vous avez ça dans le cerveau, et pour vous relever de ça, c'est compliqué.

Le classement de Ligue 2 inquiète, la dernière place n'est qu'à deux points...

De toute manière, il ne faut pas être devin pour savoir qu'après huit matchs d'affilée sans victoire, vous n'êtes pas dans une bonne situation. Il n'y a pas de prise de conscience individuelle, de se dire qu'on met un club en danger - parce que c'est vrai, on met une institution en danger.

On a un président et une équipe technique qui mettent tout en place pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et il faut être capables de se dire qu'on ne leur rend pas la monnaie de leur pièce, qu'on est très mauvais en ce moment. Je trouve que le bât blesse au niveau de la mentalité, de l'état d'esprit.

Je n'arrive pas à comprendre, qu'on ne se lève pas tous les matins pour avoir envie de tout dégommer. C'est un métier génial, on a la chance d'avoir un métier qui est notre passion, tout le monde ne peut pas dire ça. On voit en plus que la situation actuelle est précaire pour beaucoup de personnes, et je trouve que ... (il souffle) en fait, on n'en a rien à branler quoi ! Je suis très alarmiste, je ne sais pas si tout le monde a ce sentiment là mais, s'ils ne l'ont pas, il va falloir vite qu'ils se regardent dans une glace.