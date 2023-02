DFCO - Marley Aké : "C'est dans la difficulté que j'ai le plus progressé"

Avec une série de quatre défaites d'affilée sans marquer, le DFCO est en panne offensivement au moment de recevoir le FC Metz , samedi 18 février 2023. La 17e attaque du championnat (21 buts marqués) a enregistré lors du mercato d'hiver une seule recrue dans le secteur offensif : Marley Aké, 22 ans, prêté pour six mois sans option d'achat par la Juventus Turin. Pourquoi le DFCO ? Qu'espère-t-il de ce passage en Bourgogne ? Comment se remet-il de sa grave blessure au péroné ? L'ailier, en partie formé à l'Olympique de Marseille, qui a disputé deux matchs avec Dijon depuis son arrivée, était en conférence de presse d'avant match.

France Bleu Bourgogne : Comment se passe l'adaptation ?

Marley Aké : J'essaye de m'adapter le plus rapidement possible. C'est sûr que le transfert a été rapide, ça s'est fait dans les dernières heures du mercato, du coup ce n'est pas évident. J'essaye de faire au mieux, les coéquipiers m'aident. Il y a de bonnes infrastructures ici, j'essaye de faire tout mon possible pour m'adapter à l'équipe et me mettre au niveau rapidement.

Pourquoi le choix de Dijon ?

Je revenais d'une blessure assez grave, tout le début de la saison. Je pensais que c'était mieux pour moi de revenir en France, de venir à Dijon. J'ai discuté avec le coach avant de venir, ici il y avait tout pour que je puisse travailler au maximum. Ici, c'est plus facile pour moi, pour prendre un préparateur physique particulier, par exemple. Je pense que c'est ici que je peux retrouver 100% de mes capacités le plus rapidement possible.

Benevento (Série B) me voulait, mais pas exactement dans mon registre. Ici, j'ai discuté avec le coach, il sait dans quel registre j'aime évoluer, et c'est ce qui a fait pencher la balance.

Quel est ce registre ?

Plutôt ailier droit ou gauche, de préférence à gauche. En Italie, j'évoluais pas mal dans un système en 3-5-2 en tant que piston. C'est différent, j'ai su m'adapter, mais j'ai besoin de stabilité et de retrouver tous mes automatismes d'avant ma blessure.

Une blessure au péroné ... aujourd'hui comment vous sentez-vous sur le plan physique ?

Je me sens bien. Je me sens de mieux en mieux chaque jour. Il y a un mois, par exemple, sauter à cloche-pied du pied droit ... j'avais plus de mal que du gauche. Aujourd'hui je retrouve des sensations de jour en jour. Sur les frappes, je commence à retrouver 100% de mon potentiel. Avec le travail, ça va revenir rapidement.

Vous aviez côtoyé Christopher Rocchia à l'OM. Est-ce que sa présence à Dijon a pesé dans votre choix ?

Oui, il y a eu des échanges, il a donné son maximum pour me convaincre (rires). Il facilite mon adaptation, c'est important.

Après Turin, est-ce plus confortable pour vous de retrouver une plus petite structure ?

Oui, c'est sûr. À Turin, il y beaucoup de joueurs, il y a une demande de l'excellence, ils cherchent à se qualifier en Ligue des champions chaque année. Mais quand tu reviens de blessure, tu as besoin d'un club où tu peux progresser tranquillement, te remettre, travailler tranquillement à l'entraînement, et monter en puissance. Dans un grand club, il n'y a pas forcément le temps de jeu, on n'est pas forcément au premier plan.

Pensiez-vous avoir davantage de temps de jeu à la Juventus ? (six matchs joués avec l'équipe première depuis son arrivée en 2021)

Oui. Après, j'ai intégré l'équipe professionnelle au bout d'un an, mais j'ai eu une première blessure qui m'a freiné en fin de saison dernière. J'ai pu revenir, puis une nouvelle blessure en début de saison, du coup ça m'a freiné. Mais j'ai progressé là-bas, j'ai réussi à intégrer l'effectif et avoir du temps de jeu en équipe une, je suis fier de ça.

Que ce soit à l'OM ou à la Juve, en tant que jeune, qu'est-ce qu'on apprend au contact de "grands" joueurs ?

On apprend beaucoup. Forcément, on observe avant et après l'entraînement. On prend les mêmes habitudes et on devient meilleur travailleur, meilleur bosseur, et c'est ce qui fait progresser. Ceux qui m'ont marqué ? Dybala, ou Cristiano Ronaldo. Ronaldo, c'est un bosseur incroyable. Forcément, quand on croise des gens comme ça, 100% du temps on pense à ce qu'ils font, ce qu'ils auraient fait à ta place, comment ils travaillent, ce qu'ils font en plus. Et on essaie de faire la même chose.

On peut tenter des petits ponts à l'entraînement sur de tels joueurs ?

On essaye d'éviter ... (rires).

Qu'est-ce qui est différent à l'entraînement en Italie ?

Les séances sont plus dures, c'est différent. En préparation, c'est vraiment dur à encaisser, difficile mais important pour la suite. Ce n'est pas la même culture de travail. Le matin, tu fais du physique, l'après-midi tu reviens tu fais du physique. Des fois, tu ne touches pas le ballon, tu vas seulement en salle, tu fais de la force, tu ressors après la salle pour aller faire du physique , encore. C'est impressionnant, c'est une autre culture.

Deux matchs joués depuis votre arrivée à Dijon, deux entrées en cours de partie alors que l'équipe est menée. Ce sont des débuts difficiles ?

Ce n'est pas forcément idéal. On traverse une période difficile, il faut l'avouer. Mais à force de travail, je vais pouvoir apporter à l'équipe. Il y a des joueurs de qualité, mais je pense qu'on a besoin de ce déclic pour reprendre les devants et enchaîner les victoires.

Vous n'avez jamais marqué en pro. Est-ce que vous y pensez quand vous êtes sur le terrain ?

Il y a l'envie de débloquer ça le plus vite possible. En tant qu'attaquant, on a toujours envie de marquer, on essaye de tout faire pour : les appels, les courses nécessaires, de travailler plus devant le but à l'entraînement et de mettre le plus possible. Mais en match, je n'y pense pas. Déterminé pour marquer, mais je ne pense pas "il faut que je marque pour débloquer". Non, c'est aider l'équipe. Si je peux faire un débordement et une passe décisive pour un coéquipier qui marque, je préfère, que de dire j'ai débloqué mais on a perdu 2-1.

Au-delà de ce prêt à Dijon, quel est votre objectif pour votre carrière ?

Je veux atteindre le plus haut niveau. Je sais quelles qualités je possède et je sais ce que je dois travailler pour l'atteindre. Il y a beaucoup d'exigence, et je pense que je dois beaucoup travailler pour atteindre cet objectif de jouer au plus haut niveau possible.

J'espère y arriver rapidement. Je pense que ce prêt est essentiel. J'ai beaucoup à apprendre dans les quatre prochains mois. En plus, dans une situation difficile comme ça. J'ai vécu cette situation à Marseille, avec la réserve. On a fait presque toute l'année en étant derniers de National 2 et on s'est sauvés et maintenus à la dernière journée. C'est de là que j'ai signé mon premier contrat pro, c'est dans la difficulté que j'ai le plus progressé. Et je pense que ça peut être pareil cette année.