DFCO - Marley Aké, "enfin délivré" après son premier but en pro

Le DFCO a frappé fort dans la course au maintien en Ligue 2, en battant Sochaux (2-0) à Bonal, lundi 1er mai. Une victoire acquise notamment grâce à l'ouverture du score de Marley Aké. Sur un corner tiré par Bryan Soumaré, placé en retrait au deuxième poteau, sa frappe plat du pied trompe le gardien. L'attaquant, arrivé dans les dernières heures du mercato d'hiver, prêté par la Juventus Turin, a marqué le premier but de sa carrière professionnelle, à 22 ans. "Une délivrance", pour le joueur formé à l'Olympique de Marseille, jamais titulaire depuis son arrivée - neuf matchs joués (279 minutes) - mais qu'on sent monter en puissance. Interview réalisée tard dans la soirée, dans les couloirs de Bonal.

France Bleu Bourgogne - Marley, qu'avez-vous ressenti en marquant votre premier but en professionnel ?

Marley Aké - C'est sûr que c'est incroyable. Un premier but en pro, ça faisait longtemps que je l'attendais. J'ai mis des poteaux, des barres, ce n'est pas rentré. Là, c'est une délivrance, surtout qu'en plus on gagne.

Un but rapide, même pas trois minutes après votre entrée en jeu ...

C'était incroyable, ça fait du bien. Quelques secondes avant, Ousseynou Thioune me dit : "Reste à la retombée !". Je reste, le ballon vient, hop, et but ! Franchement, c'est incroyable. J'espère que j'aurais la chance d'en mettre d'autres d'ici la fin de la saison, et que ça permettra de nous maintenir.

Vous êtes arrivé au mercato d'hiver, pour renforcer l'attaque dijonnaise. Ce but était donc d'autant plus attendu ?

Oui, j'en avais conscience. Ce n'était pas un poids, mais c'est sûr que quand on arrive en milieu de saison, que l'équipe n'est pas bien, il faut de suite répondre présent. On attend tout de suite des buts. Forcément, je me disais : "Un match, non. Deux, trois, quatre ...". Ça pèse, ça pèse, et là, enfin, délivré.

Vous auriez même pu marquer encore davantage, avec d'autres occasions ...

Je pense que je peux en mettre au moins un deuxième. Sur une situation, je me précipite un peu. J'étais sûr de ma frappe, le gardien la dévie un peu, ça passe à côté. Je peux peut-être la jouer à deux, décaler un coéquipier. On aurait pu mettre le 3-0. Ce sont des choix, de la précision, qui font qu'on aurait pu mettre le 3-0. Un but ou une passe décisive en plus, ça aurait été parfait.

Pour l'instant, aucune titularisation, vous avez un rôle de "joker". Ce rôle vous satisfait ?

Comme tout joueur, j'aimerais démarrer les matchs, c'est comme ça, si on est là, c'est pour jouer d'entrée, attendre sur le banc, on n'aime pas trop ça (rires). Ça fait partie du foot. Justement, sur le peu de temps de jeu, il faut essayer de prouver, tout donner. La semaine dernière, j'ai fait des bonnes choses, le coach m'a récompensé et maintenant il faut continuer.

Vous avez eu l'été dernier une grave blessure au péroné. On sent aussi que, physiquement, vous allez mieux, notamment sur l'explosivité. C'est aussi votre ressenti ?

Je me sens mieux. C'est une blessure pas facile, je savais que j'avais besoin d'un peu de temps, et d'enchaîner les matchs, de bien travailler, pour revenir. Retrouver de l'explosivité, de la vitesse, et de la percussion. Là, je le sens, ça vient.

Sur le plan collectif, cette victoire à l'extérieur, la première depuis le mois d'août, doit faire énormément de bien ?

C'est sûr que ça fait beaucoup de bien. On a vu les derniers résultats, la semaine dernière on fait nul contre Bastia. C'est pas mal, mais on voit que les autres avancent devant nous. Du coup, on se dit qu'on fait un bon match, mais qu'on n'est pas récompensés, et là ça chauffe. Ce match contre Sochaux, 5e, c'était un match très important, et on a tout donné. On a su gérer le match.

En battant Annecy samedi, vous sortirez de la zone rouge. Attention à ne pas croire que c'est fait !

C'est sûr, il ne faut pas se faire le match avant. On est conscients que ça va être un match très important, parce que c'est un concurrent direct. Il ne faudra pas le louper. Il faut l'aborder sereinement, mais en mettant la conviction qu'on va là-bas pour gagner. On va aller chercher le maintien.

Sortir de la zone rouge à quatre journées de la fin, cela semble presque inespéré vu le retard que vous aviez il y a encore quelques semaines ?

Ça va tellement vite, il y a des équipes qui enchaînent des matchs. Saint-Etienne, qui était parmi les derniers, et qui est remonté. Dès fois on se dit : "Est-ce qu'on n'a pas raté le coche?"'. Les occasions qui arrivent, il ne faut pas les louper.