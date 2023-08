Benoit Tavenot, entraîneur du DFCO : "On est au début du chemin"

Le DFCO poursuit sa préparation, avec un dernier match amical vendredi 4 août 2023, à domicile à Gaston-Gérard contre Bourg-en-Bresse (N2). À une semaine de la reprise du championnat de National - contre le FC Rouen - la mayonnaise est-elle en train de prendre, au sein d'un effectif extrêmement remodelé ? Que faut-il attendre de ce dernier match de préparation ? Et sur le front du mercato ? France Bleu Bourgogne fait le point avec le nouvel entraîneur du DFCO, Benoît Tavenot.

France Bleu Bourgogne : Qu'attendez-vous de ce dernier match amical avant d'attaquer le championnat de National ?

Benoît Tavenot : Ce match sert à donner encore plus de temps de jeu aux joueurs. Sachant notre préparation, et notre mercato avec des arrivées un peu tardives et des départs qui peuvent se faire à tout moment, j'ai pris l'option de partager les temps de jeu. L'objectif, c'est que, vendredi prochain, contre Rouen, j'ai le choix entre une vingtaine de joueurs disponibles. Ce match amical, ce n'est pas une répétition générale, je veux rééquilibrer les temps de jeu pour avoir tous les joueurs au même niveau.

L'équipe qui démarrera contre Bourg-en-Bresse ne sera donc pas forcément celle qui débutera contre Rouen ?

Non, pour la simple et bonne raison que des joueurs peuvent partir du jour au lendemain. Depuis le départ, ils travaillent bien, ils sont dans l'esprit. Ils sont susceptibles de jouer le premier match, parce qu'ils font partie du DFCO. Mais j'ai besoin d'avoir plusieurs options.

L'effectif du DFCO a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Sentez-vous qu'une cohésion et que des automatismes sont en train de se créer ?

Ça commence, mais on est vraiment au début. Des joueurs sont arrivés avec nous il y a seulement une dizaine de jours. On est au début du chemin. Je me répète, mais aujourd'hui ça avance tranquillement et à un beau rythme. On est au commencement, c'est une évidence, parce que c'est une reconstruction totale.

Le défenseur Daniel Congré (38 ans), au club depuis 2021, vient de signer un nouveau contrat avec le DFCO. Que doit-il apporter ?

C'est un grand professionnel. C'est un joueur, certes, de 38 ans, mais dans l'état de forme il ressemble plus à un joueur de 30 ans. C'est vraiment un athlète de haut niveau. On était en recherche d'un profil expérimenté. À partir du moment où Daniel a mûri sa réflexion et a laissé la porte entrouverte, on a échangé.

Je pense que c'est une bonne chose pour le DFCO, et pour lui. Il est attaché au club, il a vécu deux saisons difficiles. Il a à cœur d'écrire une autre histoire avec le club. C'est toujours du gagnant-gagnant. C'était la pièce manquante pour mes défenseurs centraux. Dans le désordre, sans hiérarchie : Daniel (Congré), Souleymane Cissé, Arnold Temanfo - qui peut dépanner à droite et jouer milieu défensif - et Axel Drouhin qui est pour moi l'une des bonnes surprises de la préparation, et qui fait partie intégrante de l'effectif aujourd'hui.

Donc vous n'attendez pas un nouveau défenseur central d'ici la fin du mercato ...

Non. Sur les amicaux, Cédric Makutungu a montré qu'il pouvait jouer à ce poste, même si on l'a pris pour jouer arrière gauche. Donc, sur ce poste-là, on est au complet.

Axel Drouhin n'est pas le seul joueur dans ce cas de figure, ce sera aussi le cas de Zakaria Ariss ?

Pour moi, oui. Les jeunes font vraiment une bonne préparation. Ariss, l'entrée qu'il fait contre Annecy, sur un poste qui n'est pas le sien et auquel il n'a jamais joué ... C'est un garçon qui a des qualités athlétiques de haut niveau. Il va très vite, il répète les efforts, il est tonique, il a de l'impact. Après, il faut le construire.

Tous les jeunes qui s'entraînent avec moi font partie intégrante du groupe. Sur cette semaine, on a eu le petit Malloum Dalbai, latéral droit. Il y a un centre de formation structuré, avec des gens qui travaillent. À chaque fois que je récupère un joueur de la formation, il fait plus que l'affaire. Le club investit sur la formation, il faut l'utiliser ... à partir du moment où il y a du répondant. Et il y a du répondant !

Attendez-vous d'autres recrues ?

On essaye d'anticiper les éventuels départs. Il y aura du mouvement, mais ça dépendra des départs. On n'est pas encore dans le money-time, mais ça va s'accélérer et il ne faut pas être pris au dépourvu si les joueurs en partance ou qui veulent partir s'en vont rapidement.

La position du club est claire depuis le départ : la porte est ouverte ... sous conditions. Si les conditions sont réunies, ça s'ouvrira. Si ce n'est pas réuni, les joueurs seront avec nous au 1er septembre.

Avez-vous hâte de terminer la préparation et de commencer le championnat ?

J'ai hâte de commencer le championnat mais j'ai surtout hâte que le mercato se finisse (rires). J'ai hâte d'être au 1er septembre pour voir le groupe final. D'ici là, il y a trois matchs, on est armés pour y répondre, mais la gymnastique est plus compliquée avec ce mercato au milieu, des départs et des arrivées possibles.

C'est le lot de tous les clubs, mais nous c'est accentué parce que c'est une équipe qui descend. Beaucoup plus de joueurs veulent partir, c'est logique. Pas parce qu'ils se sentent mal au DFCO, mais c'est économiquement. Le club a perdu beaucoup d'argent, et les joueurs aussi. La problématique est celle-là depuis le début : hâte que le championnat commence et que le mercato se termine.

