DFCO - Mercato, résultats, objectifs : les annonces d'Olivier Delcourt

Le président du DFCO, Olivier Delcourt, était l'invité exceptionnel de 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne, lundi 16 janvier 2023. Après la victoire contre Valenciennes, Dijon est 16e du classement, toujours à la lutte pour se maintenir en Ligue 2. Dans ce contexte, Olivier Delcourt a évoqué les résultats du club, pas aussi positifs qu'escomptés, mais également les objectifs pour la suite de la saison (et les prochaines années), les dossiers chauds du mercato, les féminines et la formation. Voici ce qu'il faut retenir.

Le mercato : une arrivée, un joueur proche de résilier

Olivier Delcourt l'avait confirmé, le club l'a officialisé quelques minutes plus tard : le latéral Paul Joly arrive de l'AJ Auxerre. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. "C'est un joueur qui a prolongé jusqu'en 2026 avec Auxerre, pour nous c'était bien de l'avoir. C'est un bon renfort, il joue aux deux postes, à gauche et à droite, ça va amener un peu de concurrence, c'est bien".

Le président du DFCO confirme "avoir des noms et des pistes" pour un renfort en attaque

Un défenseur central en bonus ?

De nouvelles arrivées seront-elles conditionnées à des départs ?

L'attaquant Moussa Konaté

La situation semble au point-mort pour un autre joueur en fin de contrat en juin prochain, et qui ne joue pas : Yassine Benzia

La rumeur Cheick Traoré

"La porte est ouverte" pour Mattéo Ahlinvi

Des négociations engagées pour des prolongations ? "Pas pour l'instant, mais tout ceux qui sont en fin de contrat ne partiront pas non plus".

"Finir au dessus de la dixième place, minimum"

Olivier Delcourt a évoqué les objectifs qu'il a fixé aux joueurs pour la suite de la saison. "L'objectif est d'enclencher des victoires et de remonter le plus vite possible dans le classement, pour finir au dessus de la dixième place, minimum. C'est un objectif qui me semble tout à fait atteignable. J'ai parlé du danger de se retrouver en National, il ne faut pas se voiler la face quand on n'a pas de résultats. J'y pense, mais on ne peut pas l'envisager. Les joueurs et le staff en sont conscients, on va tout faire pour redorer le blason".

Que veut-il voir de différent sur la deuxième partie de saison ? "Plus de solidarité, plus de niaque, plus de jeu en équipe, plus d'envie. On ne gagnera pas tous les matchs, mais si on mouille le maillot comme on dit, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas".

En mai dernier, Olivier Delcourt avait fixé l'objectif de remonter en Ligue 1 dès cette saison : "Je ne le regrette pas, mais malheureusement je me suis trompé. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas l'imaginer. De toute façon, si je ne fixe pas d'objectif on va me dire "vous n'avez pas fixé d'objectif", si je dis "l'objectif c'est le maintien", on va me dire "vous n'avez pas d'ambition", si je dis "l'objectif c'est la montée", on va me dire "vous êtes trop ambitieux". L'objectif c'est de gagner des matchs, je suis le premier supporter du club".

Les autres infos en bref