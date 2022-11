DFCO - Mickaël Le Bihan : "On a grillé énormément de jokers"

Le DFCO est à la veille d'un match extrêmement important. Déplacement à Grenoble samedi 12 novembre 2022, pour la 15e journée de Ligue 2. Important, parce que c'est la dernière rencontre avant les six semaines de trêve pour la Coupe du monde. Important, aussi, parce que Dijon reste sur dix matchs d'affilée sans gagner. Important, surtout, parce que le DFCO risque de passer cette trêve dans la zone de relégation. En conférence de presse d'avant-match, l'attaquant Mickaël Le Bihan (4 buts), seul joueur de champ titulaire lors de toutes les rencontres, assure qu'au club tout le monde a conscience de l'urgence de la situation, et espère que la trêve permettra de relancer la machine.

Dans le contenu, le dernier match, ce résultat nul contre Guingamp (1-1), est encourageant ?

Je pense que ça nous a redonné un peu plus de confiance, surtout le début de deuxième période . On voyait que quand on poussait c'était plus facile pour nous d'avoir des occasions, et plus compliqué pour l'adversaire. Il va falloir reproduire ça à Grenoble.

Ces dernières semaines, des mots forts sont revenus dans les discours des joueurs. "Colère". "Honte". Est-ce que ces mots ont secoué positivement le groupe ?

On est dans une situation compliquée. Il faut que tout le monde comprenne que c'est alarmant. Je pense qu'il fallait surtout faire passer ce message-là. Je pense qu'on n'a pas de tricheurs dans l'équipe, ce n'est même pas je pense, je suis sûr : on n'a pas de tricheurs. Je pense que le message a été compris. Il nous restait deux matchs avec ces "vacances", on a fait un nul, maintenant il faut trois points. Ce serait top pour remonter au classement, pour la confiance, pour partir tranquillement et reprendre à 100% dès la reprise.

La trêve, mais aussi la zone de relégation ... il y a une forme d'urgence à stopper cette série ?

Bien sûr, c'est énorme, on est à neuf matchs sans victoires en Ligue 2. On est conscients. On essaye de réagir. Maintenant, ce n'est plus du football, c'est dans les têtes. Il faut réagir à Grenoble et montrer qu'on a envie de rectifier toutes ces erreurs.

Grenoble est 3e. Ce n'est pas l'endroit idéal pour se relancer ...

Pas idéal, mais on ne peut en vouloir qu'à nous mêmes. On a grillé énormément de jokers. Maintenant, qu'on joue les premiers ou les derniers, ce sont des finales. On a perdu énormément de points, il faut se sortir de cette zone qui est très dangereuse. Là, ce n'est pas jusqu'au mois de février si ça va mieux, c'est jusqu'à la fin de la saison, se battre sur chaque ballon, sur chaque match, pour montrer que la mauvaise série n'était peut-être qu'un coup de fatigue, mais il ne faut pas que ça se reproduise.

La trêve va durer six semaines pour le DFCO, avant la reprise le 26 décembre contre Laval. Comment l'envisagez-vous ?

Personnellement, ça va me faire du bien. Je me sens fatigué, on a eu une prépa compliquée, donc il fallait la subir. Je pense qu'après, ce sera un nouveau championnat. Cette année, il y aura deux championnats. Les matchs qui sont passés et les prochains. On va travailler physiquement, on a un très bon staff. Il va falloir être prêts pour la reprise. Je peux me tromper, mais je pense sincèrement que des équipes vont remonter au classement, et que d'autres descendront, parce que physiquement ça va être compliqué d'enchaîner de décembre jusqu'à juin.

C'est votre espoir ? Que les cartes du championnat de Ligue 2 soient complètement rebattues?

Je peux me tromper, mais pour moi oui, c'est sûr et certain. Faire une prépa, ce n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir un staff compétent. Nous, on l'a. Donc à nous de travailler, de faire les efforts qu'ils nous demandent pour être prêts. Je pense sincèrement que des équipes vont chuter, et d'autres qui étaient moins bien vont reprendre le monopole.