DFCO - Mickaël Le Bihan : "C'est beau ce qu'on fait, mais il ne faut pas se la raconter"

Une superbe victoire pour le DFCO, samedi 13 mai 2023, 3-0 à domicile contre Amiens. Dijon se replace à trois journées de la fin du championnat de Ligue 2, toujours en course pour le maintien, avec un seul point de retard sur le premier non-relégable. Un succès acquis grâce à une performance collective aboutie, des joueurs métamorphosés, transcendés. Et grâce à un doublé du meilleur buteur dijonnais, Mickaël Le Bihan, auteur de ses 11e et 12e buts cette saison. Son premier doublé depuis son arrivée à Dijon, à l'été 2021. Interview quelques minutes après le "terrible cri de guerre" du vestiaire.

France Bleu Bourgogne - Mickaël, quelle note peut-on donner à la performance du DFCO ce soir ?

7,5 sur 10. Je trouve qu'on a fait un bon match, mais je trouve qu'on a été meilleurs sur certains matchs. Le plus important, bon ou mauvais, c'est de gagner, c'est l'essentiel.

Cette victoire contre Amiens a tout de la performance la plus aboutie de la saison ...

J'en parlais avec Val' (Valentin Jacob, blessé, NDLR). Je lui ai demandé : "On a fait un bon match?". Il me dit : "De l'extérieur, oui, on a eu des coups de mou, mais on a fait un très bon match". Je vais le revoir à froid, mais tant mieux si ma note est basse !

18 frappes, 3 buts, Xande Silva qui touche le poteau et la barre transversale. Être encore plus réalistes, c'est la marge de progression ?

C'est ce que je disais à la mi-temps. On s'en sort bien avec le 2-0 à la mi-temps, parce qu'ils auraient pu revenir à 1-1. Le troisième but nous fait du bien. Il y a beaucoup de situations offensives où on peut mieux faire, pour tuer le match bien avant.

Au niveau du classement, à cause des autres résultats, vous ne sortez pas de la zone rouge. C'est un regret ?

Exactement. On sait que ça va se jouer jusqu'au bout. On a un gros match la semaine prochaine (à Nîmes samedi, autre relégable, NDLR) et il ne faudra pas le rater.

La dynamique est quand même assez incroyable depuis l'arrivée de Pascal Dupraz début avril, trois victoires et trois matchs nuls, pas de défaite ...

C'est beau ce qu'on fait, c'est beau, c'est bien, mais il ne faut pas se la raconter. On est toujours dans la zone rouge. Comme je le dis depuis le début, on s'est mis dans la merde seul, et il faut s'en sortir. Et on va s'en sortir.

Près de 10.000 personnes à Gaston-Gérard, le bus accueilli par les supporters avec cette haie d'honneur pour les joueurs ... Ce soutien arrive au bon moment, forcément ?

C'est ce que je disais dans le bus. Quand le coach nous a dit "on s'arrête là, on sort là", je me suis dit "ça y est, le match commence!". C'est bien, ça fait plaisir, ça booste aussi sur le terrain. Les supporters ne s'en rendent pas compte, mais quand on est fatigués et qu'on entend le public derrière nous, ça fait énormément de bien. Ça nous rebooste, ça nous donne encore de la force supplémentaire. J'espère qu'ils seront encore plus contre le Paris FC (dernier match à domicile de la saison, vendredi 26 mai à 20h45, NDLR).

Le titre de "joueur du mois d'avril" décerné avant le match, un doublé, une sortie sous les ovations. Sur un plan personnel, c'était une soirée parfaite ?

C'est très bien, je marque, on gagne, on ne prend pas de but. Après, il y a le classement qui reste un bémol. On sait que ça va se jouer jusqu'au bout, on va s'accrocher. Il ne faut pas compter, on est bien, on a une dynamique, il faut continuer.

Avec ce doublé, vous prenez la deuxième place au classement du meilleur buteur en activité en Ligue 2 (75 buts). Un classement dominé par Gaëtan Charbonnier (ASSE, 82 buts), actuellement blessé, où vous êtes aussi proche de Gaëtan Courtet (Guingamp, 73 buts). Ce classement a-t-il une importance pour vous ?

C'est toujours gratifiant. Je connais très bien Charbo', on en rigole. Gaëtan Courtet, à chaque fois que je marque, il m'envoie un message aussi en me disant "tu me fais chier" (rires). On en rigole, mais je n'y pense pas avant les matchs. Le plus important c'est le club, la situation, l'équipe.

