DFCO - Montpellier : à la recherche de la défense perdue

Avant d'affronter le Montpellier Hérault Sport Club à Gaston Gérard ce samedi à 20h, le DFCO traîne à la 18e place du classement, avec la plus mauvaise défense du championnat de Ligue 1. Un secteur que l'entraîneur Olivier Dall'Oglio veut absolument renforcer d'ici la fin du mercato estival.

Le DFCO à la recherche de sa première victoire de la saison ce soir face à Montpellier. Après deux premières sorties ratées face à Marseille (0-3) et Monaco (1-4), les Dijonnais ont enfin lancé leur saison le weekend dernier en allant arracher le point du match nul à Rennes (2-2). Un état d'esprit qu'il va falloir conserver face à de solides Montpelliérains ce samedi, en évitant cette fois de perdre les pédales en défense.

En quête d'un "vrai patron"

C'est un peu le feuilleton du mois d'août pour le DFCO : les errements défensifs trop nombreux, le manque d'agressivité, et puis le coup dur : la blessure longue durée de Wesley Lautoa. Résultat, neuf buts encaissés en trois matches. C'est beaucoup trop, et le coach Olivier Dall'Oglio veut que ça change. "Les connexions, les automatismes, on sait que cela ne se fera pas en un jour. Mais il y a un travail énorme à faire sur la communication, et le degré d'agressivité laisse parfois à désirer."

La priorité pour le technicien gardois c'est donc de recruter un défenseur. Il lui reste 5 jours avant la fin du mercato. "J'aimerais avoir un vrai patron derrière, un vrai défenseur, pour rassurer tout le monde. On a des pistes, je ne vous cache pas que c'est difficile. Mais on ne mettra pas en valeur notre attaque si défensivement, à l'image du dernier match, on continue à se mettre en danger et à courir après le score.

La saison pourrait enfin se lancer

Eh oui parce qu'au milieu et en attaque, les automatismes sont déjà là : Wesley Said et Naim Sliti se sont vite adaptés au style dijonnais, le Coréen Kwon fait beaucoup de bien sur son aile, et puis on retrouve avec plaisir Jordan Marié, très bon dans l'entre-jeu, et qui sait à quoi s'attendre face à Montpellier. "On pense que ça va ressembler fortement au match de Rennes, ils ont moins d’arguments offensivement, mais ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ça risque d'être un match serré, on va essayer de prendre les trois points, ça nous ferait beaucoup de bien. La saison pourrait enfin se lancer." Jordan Marié qui l'assure, malgré ces débuts compliqués, tout le groupe est mobilisé et revanchard à quelques heures de cette rencontre face à Montpellier.

Un match qui pourrait se jouer sans le capitaine Cédric Varrault, victime d'une fracture du nez la semaine dernière à Rennes. Encore un problème défensif à gérer pour Olivier Dall'Oglio.