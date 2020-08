DFCO-Nîmes annulé pour une suspicion de Covid chez les Nîmois

A cause d'une suspicion de coronavirus chez un joueur nîmois, le match amical entre le DFCO et Nîmes est annulé, samedi 15 août 2020. Le club indique la marche à suivre pour les supporters.

Le match amical entre Dijon et Nîmes est annulé

Le match amical entre le DFCO et Nîmes qui devait se jouer samedi 15 août 2020 est annulé, à cause d'une suspicion de Covid19 chez un joueur du Nîmes Olympique. "Cette décision a été prise en raison d’une suspicion d’un cas positif de COVID-19 au sein de l’effectif du Nîmes Olympique. Les dirigeants des deux clubs ont souhaité ne prendre aucun risque pour la santé des joueurs et de l’encadrement", indique le club dijonnais dans un communiqué. Ce devait être le premier match en public à Gaston Gérard depuis le mois de mars 2020.

Des remboursements pour les supporters

Le DFCO indique la marche à suivre pour les supporters :