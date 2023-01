DFCO - Olivier Delcourt : "Omar Daf est à Dijon et il est bien à Dijon"

Intervention surprise du président du DFCO, Olivier Delcourt, jeudi 12 janvier 2023, avant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour Dijon-Valenciennes. Le président du club a tenu à présenter ses vœux aux supporters par l'intermédiaire des médias, avant d'évoquer la situation sportive (17e place, relégable), sa confiance en Omar Daf et le mercato.

L'appel à une mobilisation générale

"Les résultats ne sont pas conformes à ce qu'on avait espéré en début de saison. On avait fait un bon début de saison, tout le monde était content, on espérait effacer de nos mémoires les deux-trois dernière saisons qui étaient compliquées. J'espérais beaucoup mieux, le coach, le staff, les joueurs aussi. Maintenant, le plus important pour moi c'est le DFCO, le club et l'avenir du club".

"Il ne faut a se voiler la face on est plus proches de jouer le maintien que la montée, ça se répète un peu trop souvent à mon goût. J'en ai parlé avec le staff, les joueurs, ils sont très très déçus et très affectés. Pour moi, le plus important c'est une mobilisation générale autour du club. Que tous les amoureux et supporters du DFCO soient là demain pour gagner ce match très important contre Valenciennes et pour enclencher une dynamique".

Olivier Delcourt renouvelle sa confiance en Omar Daf

"Je suis complètement investi avec Omar et les joueurs, on se voit tous les jours, on va trouver les solutions, pour remonter le plus tôt et le plus vite possible de ce fin fond du classement, finir la saison de la plus belle des façons, et maintenir le club en Ligue 2. Et la saison prochaine, on verra".

"Ce n'est pas moi qui me séparerait d'Omar Daf. Je suis le président du DFCO, il est à Dijon et il est bien à Dijon. Il n'y aucun problème avec Omar, bien au contraire, les joueurs adhèrent complètement à son discours et ses stratégies de jeu. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je n'ai pas de sollicitations d'autres coachs ou d'agent. Omar a fait ses preuves, à Sochaux, je suis très content qu'il soit là. Il y a cette spirale qu'il va falloir endiguer, parce que ça use tout le monde".

Olivier Delcourt a dit "regretter" que tous les joueurs n'aient pas salué les supporters à la fin du match. "Je m'en excuse pour eux. Je n'était pas là-bas, sinon je serais aller saluer mes supporters, c'est la moindre des choses, ils ont fait 3-4h de déplacement pour soutenir leur équipe. A la télé, d'ailleurs, on entendait plus les Lingon's que les autres".

Deux-trois recrues en approche ?

Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur Omar Daf appelle de ses vœux plusieurs recrues. "C'est en cours, deux-trois joueurs sont visés mais pour l'instant rien de concret. Certains joueurs vont partir. Il y aura un deux voire peut-être trois renforts. Sachant que le mercato d'hiver n'est pas toujours une réussite, et que c'est plus facile de recruter quand on est 2e que quand on est 17e. On va trouver ce qu'il faut".

Selon Olivier Delcourt, Moussa Konaté, en fin de contrat en juin, se rapproche de plus en plus d'un départ. Et Yassine Benzia ? "Yassine est toujours là, il a du mal à trouver un club. Si Yassine ne joue pas aujourd'hui, ce n'est pas un choix du coach ni du club, c'est que Yassine ne veut pas jouer en Ligue 2. C'est dommage. Quand il a eu son soucis, le club a été la pour lui. Je souhaite qu'il trouve un projet, pour nous, financièrement, c'est un coût important".