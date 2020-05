DFCO : Peguy Luyindula nommé directeur sportif

Peguy Luyindula est passé par plusieurs grands clubs : l’Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain

Ce lundi 4 mai, le DFCO officialise la nouvelle : Peguy Luyindula devient le directeur sportif du club de football dijonnais. Suite au départ de Sébastien Larcier, ex-directeur du recrutement, le DFCO a créé un nouveau poste de directeur sportif. Peguy Luyindula était jusqu’alors conseiller du Président Olivier Delcourt.

En charge du groupe professionnel et de la section féminine

Le club dijonnais précise que Peguy Luyindula sera en charge de "définir et mettre en œuvre la politique sportive de l’ensemble des entités du DFCO" : le groupe professionnel, la formation et la section féminine.

L’une des premières missions de Peguy Luyindula en tant que Directeur sportif, précise le DFCO, sera de constituer la cellule de recrutement et sa direction. "Un objectif prioritaire afin de mener à bien le prochain Mercato estival du DFCO", confie le club. En coopération avec Stéphane Jobard, il s’assurera du bon fonctionnement du groupe professionnel."

« Notre première année de collaboration avec Peguy m’a conforté dans l’idée qu’il possédait toutes les compétences requises pour occuper ce poste de Directeur sportif, explique Olivier Delcourt (propos rapportés par le DFCO). Son expérience, son expertise et son réseau vont nous aider à franchir un cap et à pérenniser le club au plus haut niveau. »

6 sélections en équipe de France, ancien de l'OL, de l'OM et du PSG

Peguy Luyindula est un ancien international français (6 sélections, 1 but). Il est passé par plusieurs grands clubs : l’Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (86 buts en Ligue 1).

Je vais mettre tout mon investissement pour aider le club à pérenniser sa présence parmi l'élite.

Peguy Luyindula se réjouit de cette nomination, selon les propos rapportés par le DFCO :"Je suis bien évidemment reconnaissant et honoré de la nouvelle mission qui m'a été confiée. Comme depuis mon arrivée, je vais mettre tout mon investissement pour aider le club à pérenniser sa présence parmi l'élite et poursuivre le travail de structuration de la politique sportive du DFCO, masculin et féminin."

"Nous attendons avec impatience l'inauguration du nouveau centre d'entraînement. Les défis qui s'offrent à moi sont importants. Accompagné de l'équipe dirigeante, je saurai les affronter sans crainte", conclue Peguy Luyindula.