DFCO - Après la mise en sommeil, les Lingon's Boys vont retrouver Gaston-Gérard

Le DFCO retrouve la compétition, vendredi 11 août 2023, avec la réception du FC Rouen (19h30, à vivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne), pour la première journée de National. Les "Rouges" vont aussi retrouver leur groupe de supporters ultras, les Lingon's Boys . Ils s'étaient mis en sommeil et avaient suspendu toutes leurs activités en tribune après le vol de leur bâche à domicile en mars dernier, en marge d'un match contre Pau à Gaston-Gérard. Au cœur de l'été, le 17 juillet , les Lingon's ont finalement annoncé leur retour. Rencontre avec certains de leurs membres, lors d'une permanence pour les adhésions sur le parvis du stade.

130 adhérents

Devant la boutique du DFCO, les ultras ont installé une table - rouge, évidemment. Quelques bières, on se fait la bise, on se serre la main, on déconne, on se chambre un peu, on se retrouve. Avec un certain soulagement, puisque la suspension des activités du groupe a un temps laissé présager la fin des Lingon's. Avant cette assemblée générale, début juillet, qui a tranché : le groupe continuera. Augustin, qui a sa carte depuis cinq ans, évoque "une décision prise en interne". "On a vu qu'il y avait pas mal de gens motivés à reprendre, on a donc décidé de revenir au stade et de pousser notre équipe, explique-t-il. Il ne faut pas hésiter à venir avec nous dans le bloc".

À la veille de la reprise du championnat, alors que le DFCO annonce avoir dépassé les 1500 abonnés, les Lingon's Boys totalisent 130 adhérents. "C'est plutôt très bien, l'année dernière on était aux alentours de 150 adhérents. On s'attendait quand même à nettement moins en National, du fait notamment des matchs très tôt le vendredi soir", se réjouit Justin, membre du groupe depuis l'automne dernier, séduit par les animations pour les 10 ans du groupe .

Il faut dire que l'engouement autour du DFCO est difficile à jauger. D'un côté, une succession de désillusions depuis quelques années. Le National, cette division semi-professionnelle et ses horaires baroques, le vendredi et le lundi soir. De l'autre, les bonnes affluences de la fin de saison dernière, cet effectif presque entièrement remodelé et la séduisante impression d'une table rase après tant d'années galères. En plus de l'effet curiosité bien naturel qui accompagne le début d'une saison.

"C'est très encourageant pour nous, très satisfaisant par rapport à ce à quoi on s'attendait. Après, on sait qu'on a un bon noyau dur, qui est là pour tous les matchs, quel que soit le temps, l'horaire ou la situation de l'équipe en championnat", poursuit Justin. Six permanences pour les adhésions ont eu lieu cet été. Il sera toujours possible de rejoindre le groupe, en adhérant auprès des Lingon's directement au stade, avant les matchs à domicile.

"Le minimum, ce sera qu'ils mouillent le maillot, c'est un truc qu'on ne voit pas depuis trois saisons"

Le DFCO vient de vivre deux relégations en l'espace de trois saisons. De la Ligue 1 au National. Pas de quoi les décourager. "On espère voir des joueurs qui mouillent le maillot, qui se donnent pour la ville, le club. À eux de prouver !", martèle Augustin. Mêmes échos chez Justin : "Le minimum, ce sera qu'ils mouillent le maillot, c'est un truc qu'on ne voit pas depuis trois saisons, depuis la descente en Ligue 2. On espère que les joueurs seront concernés, et qu'ils se battront pour le club". Même si les joueurs ont changé, l'équipe reste attendue au tournant - surtout au niveau de l'état d'esprit.

Le début d'une saison, c'est le moment de rêver, de se projeter. Où voient-ils le DFCO au mois de juin prochain ? Que miseraient-ils sur le concours de pronostics de France Bleu Bourgogne ? "Malgré le gros changement d'effectif, on reste quand même l'un des cadors du National, au moins sur le papier, note Justin. On espère que les mecs vont jouer la montée, voire même le titre de champion de National".