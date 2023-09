DFCO : premier contrat pro pour le défenseur Zakaria Ariss

Le DFCO officialise mardi 5 septembre 2023 la signature d'un premier contrat professionnel pour son latéral gauche, Zakaria Ariss. Pas dans l'immédiat, mais pour le 1er juillet 2024. Ariss a participé a la préparation avec le groupe de Benoit Tavenot, et était même dans le groupe pour le dernier match de Dijon, à Châteauroux.

"Le club a décidé de se projeter dans le futur avec lui"

Le Marseillais, âgé de 19 ans, est arrivé au DFCO il y a un an, à l'été 2022. Très utilisé avec la réserve, en N3, il a convaincu les dirigeants de miser sur lui. "En raison de sa bonne intégration au sein du groupe professionnel durant la préparation estivale et la validation du staff, le club a décidé de se projeter dans le futur avec lui, indique le directeur du centre formation, Stéphane Roche, dans un communiqué du club. C’est un garçon qui a su se montrer patient et qui a réussi à s’imposer la saison dernière. Tous les staffs sont unanimes pour parler d’un joueur qui sera une plus-value. Il met beaucoup d’engagement dans son couloir, de générosité dans les efforts et surtout, il est tourné vers le collectif".

Toujours sur le site du DFCO, le joueur s'est également exprimé sur ce premier contrat professionnel : "Je rêvais depuis tout petit de ce premier contrat professionnel. C’est un honneur pour moi de le réaliser au DFCO. Je remercie toutes les personnes (famille, amis, entraîneurs…) qui m’ont permis d’en arriver ici. Ce contrat n’est qu’une étape pour moi".