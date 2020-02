DFCO - PSG : plus que 1000 places en vente pour les non-abonnés

Dijon, France

Avis aux non-abonnés dijonnais ! C'est parti, vous pouvez enfin tenter d'acheter vos places pour DFCO - PSG en quart de finale de la Coupe de France. Un match à vivre le mercredi 12 février au stade Gaston Gérard. De quoi attirer les supporters dijonnais en nombre.

Plus que 1000 places restantes en vente !

D'ailleurs, les places restantes risquent de partir vite ! Les abonnés déjà ont répondu présent. Ils étaient des dizaines et des dizaines à faire la queue devant la boutique du stade, dès l'ouverture, pour obtenir leur place.

"Ça fait toujours du bien de voir des stars à Dijon !"

MBappé, Di Maria et pourquoi pas Neymar sont attendus par les supporters sur la pelouse de Gaston Gérard. "C'est toujours bien de voir des stars à Dijon" résume Nathéo, abonné dijonnais. "Et en plus, ma petite-fille a checké Kylian la dernière fois" ajoute Martine, "elle a envie de le revoir !"

Ça donne envie de se lever à 4h du matin pour faire la queue ! Adrien, un supporter dijonnais

La bonne nouvelle, c'est que ce quart de finale se joue à la maison, à Gaston Gérard, contrairement à l'année dernière. "On a de la chance cette fois !" estime cet autre supporter.

Objectif : battre Paris une deuxième fois cette saison

La cerise sur le gâteau, ce serait d'éliminer Paris. Et là, les arguments des fans des Rouges ne manquent pas. Battre le PSG chez nous, c'est déjà fait cette saison. Le DFCO est même la dernière équipe à avoir battu les parisiens. "On va les battre, après on recevra Marseille et on ira en finale au stade de France !"

Et puis si vous n'avez pas de places, le match est à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne mercredi 12 février.